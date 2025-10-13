Richiamo di mozzarella Deliziosa dai supermercati per possibile contaminazione, il lotto ritirato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Richiamo dal commercio nei supermercati in via precauzionale di un lotto di mozzarella venduto in buste preconfezionate a marchio Deliziosa. L’allarme è scattato dopo che è stata ravvisata una possibile contaminazione da microrganismo patogeno e un conseguente rischio microbiologico per i consumatori.

Mozzarella Deliziosa, richiamo dai supermercati: il lotto ritirato

A far sapere dell’allerta alimentare sono stati i supermercati Tigros, attraverso un comunicato di richiamo pubblicato sui loro canali web e trasmesso al Ministero della Salute.

In particolare, il prodotto oggetto del richiamo è la mozzarella in ciuffo acquistabile in buste da 200 grammi ciascuna con marchio Deliziosa.

Ministero della Salute L’immagine delle mozzarelle ritirate

L’alimento è prodotto e impacchettato dalla società Delizia Spa nel proprio stabilimento che ha sede a Noci, comune pugliese della città metropolitana di Bari.

Il lotto del richiamo è quello indicato con il numero L1266 e con data di scadenza fissata al giorno 10 ottobre 2025.

Le raccomandazioni ai consumatori

Come evidenziato dall’avviso di richiamo, il ritiro è stato ordinato in via precauzionale dallo stesso produttore che ha riscontrato un “rischio microbiologico dovuto a possibile contaminazione da microrganismo patogeno”.

Ai consumatori che hanno comprato il prodotto è stato raccomandato di non mangiare la mozzarella e di restituire le confezioni al punto vendita di acquisto.

Quali sono i microrganismi patogeni

I germi patogeni sono batteri che possono provocare malattie. Gli alimenti che li contengono o che contengono le loro tossine rappresentano un rischio per la salute del consumatore, come ricordato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

I principali microrganismi patogeni sono il Clostridium perfringens (lo si trova soprattutto nelle carni bianche e rosse cotte), l’Escherichia coli (rintracciabile in alimenti crudi o poco cotti) e lo Staphylococcus Aureus (si può trovare negli alimenti come panna, latte, creme, gelati e altri alimenti contaminati da altri soggetti portatori).

Altri agenti patogeni sono la Salmonella spp (si trova soprattutto in cibi crudi a base di carne, frutti di mare, uova, latte crudo e cibi cotti contaminati dopo la cottura) e la Listeria monocytogenes (anche in questo caso attenzione alle carni bianche e rosse, formaggi, latte crudo e cibi cotti contaminati dopo la cottura).

C’è poi il Bacillus cereus (si trova soprattutto nelle carni, minestre vegetali, budini e salse), la Yersinia enterocolitica (riscontrabile soprattutto negli alimenti quali latte crudo e carni suine crude) e il Vibrio parahaemolyticus (rintracciabile nei prodotti ittici consumati crudi e negli alimenti manipolati dopo cottura).