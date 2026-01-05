Richiamo di mozzarella di bufala dai supermercati per possibili livelli di aflatossina oltre i limiti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Richiamo di mozzarella di bufala da diverse catene di supermercati. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro in via precauzionale dagli scaffali di diversi lotti di mozzarella di bufala campana in buste, trecce e vaschette venduti con i marchi La Contadina, Metro Italia Cash and Carry e Latticini Molisani Tamburro. Il motivo del richiamo è il sospetto superamento dei livelli di aflatossina M1 oltre i limiti di legge. Tutti prodotti interessati sono stati realizzati nello stesso stabilimento del Casertano.

Richiamo di mozzarella di bufala dai supermercati

Il 2 gennaio 2026 il Ministero della Salute ha effettuato il richiamo dai supermercati di una serie di confezioni di mozzarella di bufala campana.

Il ritiro è stato deciso in via precauzionale per la possibile presenza di aflatossina M1 oltre i livelli consentiti dalla legge.

Ministero della Salute Uno dei prodotti interessati dal richiamo

Il richiamo riguarda diversi lotti di mozzarella di bufala venduti con vari marchi in buste, vaschette e trecce.

Quali sono i lotti interessati

Di seguito l’elenco dei vari lotti di mozzarella di bufala richiamati dai supermercati:

Mozzarella di bufala campana 125 g Termo e 125 g Bicchiere a marchio La Contadina: lotto di produzione 25347 e data di scadenza 17 gennaio 2026;

mozzarella di bufala campana in treccia da 1 kg a marchio La Contadina: lotto di produzione 25347 e data di scadenza 3 gennaio 2026;

mozzarella di bufala campana nelle buste da 250 grammi e 50 grammi x5 a marchio La Contadina: lotto di produzione 25349 e data di scadenza 19 gennaio 2026;

mozzarella di bufala campana in treccia da 2 kg e 3 kg a marchio La Contadina: lotto di produzione 25349 e data di scadenza 5 gennaio 2026;

mozzarella di bufala campana in vaschetta da 1 chilo a marchio Metro Italia Cash and Carry: lotto di produzione 25349 e data di scadenza 5 gennaio 2026;

mozzarella di bufala campana in vaschetta da 1 chilo a marchio Metro Italia Cash and Carry: lotto di produzione 25346 e data di scadenza 1 gennaio 2026;

mozzarella di bufala campana in vaschetta da 1 chilo a marchio Metro Italia Cash and Carry: lotto di produzione 25350 e data di scadenza 5 gennaio 2026;

mozzarella di bufala campana in vaschetta da 1 chilo a marchio Metro Italia Cash and Carry: lotto di produzione 25345 e data di scadenza 31 dicembre 2025;

mozzarella di bufala campana nelle buste da 250 grammi e 50 grammi x5 a marchio Latticini Molisani Tamburro: lotto di produzione 25349 e data di scadenza 19 gennaio 2026.

L’azienda produttrice è la stessa, La Contadina Società Cooperativa con sede in via Andreozzi 18 a Grazzanise, in provincia di Caserta (marchio di identificazione IT 15630 СЕ).

Cosa devono fare i consumatori

Nel caso si sia acquistato una delle confezioni di mozzarella di bufala dei lotti interessati, è consigliabile non consumare il prodotto.

I consumatori possono poi presentarsi al punto vendita d’acquisto per restituire la merce e ottenere un rimborso o una sostituzione.

Cos’è l’aflatossina

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, le aflatossine sono micotossine prodotte da due specie di funghi, l’Aspergillus, che si trovano soprattutto in zone caratterizzate da clima caldo e umido.

Esistono diversi tipi di aflatossine che possono essere presenti in numerosi prodotti alimentari a seguito di contaminazioni fungine.

L’aflatossina M1 può essere presente nel latte (e nei suoi derivati) proveniente da animali nutriti con mangimi contaminati da aflatossina B1.

L’aflatossina è una tossina cancerogena che colpisce soprattutto il fegato: nell’uomo può portare allo sviluppo del cancro al fegato.