Richiamo di passata di pomodoro Granoro per presenza di pezzi di vetro, ritirato un lotto dai supermercati
Pubblicato un avviso di richiamo alimentare per un lotto di una passata di pomodoro, cosa devono fare i consumatori
Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo precauzionale relativo a un lotto di passata di pomodoro di Puglia a marchio Granoro Dedicato, a seguito della possibile presenza di corpi estranei di vetro all’interno delle bottiglie. Il provvedimento riguarda un prodotto distribuito nella grande distribuzione e rientra nelle procedure previste dalla normativa sulla sicurezza alimentare, attivate quando esiste un potenziale rischio per i consumatori.
- Richiamo prodotti, il lotto specifico della passata di pomodoro
- Perché è scattato il richiamo
- Cosa devono fare i consumatori
Richiamo prodotti, il lotto specifico della passata di pomodoro
Come pubblicato nella sezione dedicata ai richiami alimentari, con data 8 gennaio 2026, la misura precauzionale riguarda un solo lotto specifico del prodotto.
Il prodotto oggetto del richiamo è una passata di pomodoro confezionata in bottiglie di vetro da 500 grammi.
Le informazioni fondamentali per l’identificazione del lotto coinvolto sono riportate direttamente sull’etichetta.
Si tratta della passata di pomodoro di Puglia a marchio Granoro Dedicato, con numero di lotto HP1LM283 e termine minimo di conservazione fissato al 31 dicembre 2026.
Solo le confezioni che riportano esattamente questi riferimenti rientrano nel richiamo.
La produzione della passata è stata effettuata da Gruppo Alimentare Castellano S.p.A. per conto del Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro Srl.
Perché è scattato il richiamo
Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la possibile presenza di frammenti di vetro all’interno delle bottiglie.
Si tratta di un cosiddetto rischio fisico, una delle categorie previste dal sistema di allerta alimentare europeo.
In questi casi, il pericolo non è legato a contaminazioni microbiologiche o chimiche, ma alla presenza accidentale di materiali solidi estranei al prodotto. Anche una quantità limitata di frammenti può rappresentare un rischio concreto per la salute del consumatore.
Le procedure di richiamo vengono attivate proprio per prevenire eventuali conseguenze dannose, anche quando la probabilità di esposizione è bassa e non risultano segnalazioni di incidenti.
Si tratta del secondo richiamo in poche ore, in precedenza era stato pubblicato un avviso per alcuni lotti del latte Nestlé in polvere.
Cosa devono fare i consumatori
I consumatori che hanno acquistato una bottiglia di passata di pomodoro di Puglia Granoro Dedicato devono verificare attentamente le informazioni riportate sull’etichetta.
In presenza del numero di lotto HP1LM283 e del termine minimo di conservazione 31/12/2026, il prodotto non deve essere consumato.
La raccomandazione è quella di riportare la confezione al punto vendita Conad presso cui è stata acquistata.
Il prodotto verrà ritirato e, secondo le modalità previste dal punto vendita, potrà essere rimborsato o sostituito. Non è necessario presentare lo scontrino, salvo diverse indicazioni del negozio.