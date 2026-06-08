Richiamo di peperoncino dal Perù per pesticida Metomil oltre limite di legge, quali rischi per la salute

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Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo del peperoncino Aji Limo per la possibile presenza del pesticida Metomil oltre il limite consentito. Il lotto interessato dal provvedimento è Cexveg 28126019201, e nel comunicato si consiglia di ritirare immediatamente il prodotto dalla vendita e di comunicare al Ministero eventuali scorte residue e di procedere con il loro smaltimento.

Richiamo del peperoncino Aji Limo, il motivo

Il comunicato del Ministero della Salute è stato pubblicato il 6 giugno. Il richiamo riguarda il peperoncino Aji Limo prodotto dalla Olla de Barro Food SRL del marchio Coolway con sede dello stabilimento a Lima, in Perù.

Il lotto interessato dal provvedimento è il Cexveg 28126019201, con il termine minimo di conservazione di tre giorni.

Ministero della Salute

Alla base del richiamo, si legge nel comunicato, c’è la “presenza di pesticida Metomil oltre il limite consentito”. Il superamento del limite di pesticidi all’interno dei prodotti alimentari è alla base di molti richiami da parte del Ministero.

Nel 2023, ad esempio, una nota catena di supermercati ha disposto il ritiro di un lotto di popcorn per la presenza di Chrolpyrifos.

I consigli del Ministero della Salute

Ogni confezione di peperoncino Coolway “deve essere ritirata immediatamente dalla vendita“, si legge nella nota.

Gli utenti in possesso del prodotto interessato dal richiamo sono invitati a comunicare “la quantità e di procedere al loro immediato smaltimento, riservandolo separatamente, in attesa di un contatto da parte del nostro team per coordinare il ritiro e/o le azioni da intraprendere”.

Cos’è il pesticida Metomil e quali sono i rischi

Il Metomil è un potente insetticida in cristalli bianchi dall’odore di zolfo, nato a fine anni ’60. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo considera altamente pericoloso per via della sua eccezionale tossicità.

Se assorbito, questo veleno aggredisce il sistema nervoso bloccando un enzima vitale. Di conseguenza, i segnali tra cervello e muscoli vengono alterati e si accumula una sostanza che provoca una stimolazione continua e letale per l’organismo. Anche se l’effetto del Metomil dura meno rispetto ad altri pesticidi, i sintomi si manifestano in modo così rapido e violento che ogni contaminazione diventa un’emergenza medica gravissima da trattare all’istante.