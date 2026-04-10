Richiamo di pesce spada Italpesca, mercurio oltre i limiti: rischi per la salute dai bimbi alle donne incinte

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Il Ministero della Salute ha pubblicato un provvedimento che riguarda un lotto di pesce spada surgelato. Il prodotto è stato richiamato per la presenza di mercurio oltre i limiti consentiti dalla normativa. Il mercurio può comportare rischi alle categorie più vulnerabili, come donne in gravidanza e bambini.

Pesce richiamato dai supermercati, i lotti

Come riportato dal provvedimento del Ministero della Salute, il lotto di pesce spada surgelato è commercializzato con il marchio Surgelati Italpesca.

Si tratta del lotto identificato con il numero 81/25, con data di scadenza fissata al 1° ottobre 2027.

Ministero della Salute

Il pesce spada è stato prodotto dall’azienda Italpesca s.a.s. nello stabilimento di Acerra.

L’avviso ufficiale invita i consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per la restituzione.

Perché il mercurio è un rischio per la salute

Il mercurio è una sostanza che può accumularsi nei pesci, in particolare nei grandi predatori come il pesce spada.

In questo caso si tratta soprattutto di metilmercurio, una forma organica che può avere effetti sull’organismo umano.

Secondo quanto indicato nell’avviso, il consumo di alimenti contaminati può comportare rischi soprattutto per alcune categorie considerate più vulnerabili.

Tra queste rientrano le donne in gravidanza, i bambini e i soggetti più sensibili.

L’esposizione al mercurio può avere effetti sul sistema nervoso e sullo sviluppo, motivo per cui viene monitorato con limiti precisi.

Perché il pesce spada è più esposto al mercurio

Come riporta Humanitas, il pesce spada rientra tra le specie che tendono ad accumulare maggiormente sostanze come il mercurio.

Questo avviene perché si tratta di un predatore che si nutre di altri pesci, nei quali il metallo è già presente.

La presenza del mercurio è in parte naturale e in parte legata all’inquinamento ambientale.

Nel tempo, il metallo si concentra lungo la catena alimentare, arrivando a livelli più elevati nei pesci di grandi dimensioni.

Altri rischi e precauzioni sul consumo di pesce

Oltre al mercurio, il consumo di pesce può comportare altri rischi se non vengono rispettate alcune precauzioni.

Humanitas cita il parassita Anisakis può essere presente nel pesce crudo o poco cotto.

In questi casi, la cottura è in grado di eliminare il rischio.

Per il consumo a crudo, la normativa europea prevede l’obbligo di congelamento preventivo a -20 gradi per almeno 24 ore.

In ambito domestico, è consigliato congelare il pesce per almeno 96 ore a -18°C prima del consumo.