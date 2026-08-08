Richiamo di pop corn per somma di atropina e scopolamina oltre i limiti di legge, il lotto interessato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo alimentare relativo a un lotto di Pop Corn a marchio Salati Preziosi. Il motivo ufficiale del richiamo, così come riportato nel provvedimento ministeriale: “Valore somma atropina e scopolamina oltre i limiti di legge”. Il lotto del prodotto indicato non va consumato e va riportato al punto vendita, dove si potrà optare per un cambio alla pari o per un rimborso.

Lotto di pop corn ritirato per rischio chimico

Il richiamo ministeriale riguarda nello specifico i Pop Corn Salati Preziosi da 90g corrispondenti al lotto L 26269 con scadenza 16 dicembre 2026.

Cosa sono tropina e scopolamina

Come spiega il sito dell’Università di Padova, tropina e scopolamina sono alcaloidi tropanici, sostanze naturali prodotte da alcune piante infestanti (come la Datura stramonium) che possono inavvertitamente contaminare i raccolti di mais o altri cereali durante le fasi di mietitura.

Ministero della Salute

Tali sostanze sono tossiche per l’uomo: l’intossicazione è dovuta al consumo di alimenti contaminati con piante o parti di esse che producono e contengono tali sostanze. La contaminazione avviene durante la coltura degli alimenti, che poi finiscono in commercio.

Sono 200 le specie di alcaloidi tropanici conosciute, e atropina e scopolamina risultano essere i metaboliti più studiati data la loro tossicità.

Queste due sostanze hanno la capacità di bloccare i recettori muscarinici per l’acetilcolina, con conseguenti ripercussioni sia a livello del sistema nervoso centrale che di quello periferico.

I sintomi

La sintomatologia comprende principalmente:

atassia;

disturbi nel linguaggio;

dilatazione delle pupille;

riduzione della salivazione;

riduzione della frequenza respiratoria.

A dosaggi molto elevati possono aggiungersi:

allucinazioni;

morte.

Gli alimenti maggiormente contaminati risultano essere i cereali e i loro derivati, come:

grano saraceno;

mais;

sorgo;

miglio;

preparati per tè e infusi.

I bambini sono particolarmente a rischio, sia per la delicatezza del loro organismo sia perché consumano frequentemente i cereali per la prima colazione.

In caso di sospetta intossicazione è necessario raggiungere immediatamente la più vicina struttura sanitaria. In caso di situazione particolarmente grave, comporre il numero unico delle emergenze (112) o contattare un centro antiveleni. Le cure fai da te vanno assolutamente evitate.