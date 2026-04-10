Richiamo di posate per cromo superiore ai limiti: allarme per lotti di coltelli, forchette e cucchiai
Cromo oltre i limiti nelle posate Ma Maison: richiamo del Ministero. Il lotto coinvolto, i rischi per la salute e cosa devono fare i consumatori
Richiamo del Ministero della Salute per le posate Ma Maison linea Exagona, a causa di una quantità di cromo oltre i limiti. Coinvolto un lotto venduto dall’insegna Maury’s. I consumatori sono invitati a restituire i prodotti senza utilizzarli: il rischio riguarda la migrazione di metalli da forchette, coltelli e cucchiai nei cibi.
- Eccesso di cromo, posate a rischio
- I prodotti ritirati
- Il motivo del richiamo
- Cosa devono fare i consumatori
Eccesso di cromo, posate a rischio
Il richiamo del Ministero della Salute coinvolge, nel dettaglio, un set completo di posate da tavola venduto in Italia, con un potenziale rischio per la salute dei consumatori.
L’allerta è stata pubblicata sul portale del Ministero e interessa diversi articoli della linea Exagona a marchio Ma Maison, distribuiti nei negozi Maury’s.
I prodotti ritirati
Il provvedimento riguarda confezioni da sei pezzi delle seguenti tipologie:
- Coltello tavola Exagona Ma Maison
- Cucchiai tavola Exagona Ma Maison
- Cucchiaino da caffè Exagona Ma Maison
- Forchetta tavola Exagona Ma Maison.
Tutti i prodotti appartengono allo stesso lotto identificato dal codice OMPA006972 e sono facilmente riconoscibili anche per i manici colorati (nero, bianco, rosso e marrone).
Le posate sono state importate dalla Abert Spa, con sede a Passirano, in provincia di Brescia, che ha diffuso ufficialmente il richiamo.
Il motivo del richiamo
A far scattare l’allerta sono stati i controlli effettuati su alcuni coltelli dello stesso lotto. Le analisi di laboratorio hanno evidenziato una migrazione di cromo superiore ai limiti stabiliti per i materiali destinati al contatto con alimenti (MOCA).
Per precauzione, il richiamo è stato esteso a tutte le posate appartenenti alla stessa linea e lotto, anche se non direttamente testate.
Cosa devono fare i consumatori
Le indicazioni fornite sono chiare e immediate: non utilizzare il prodotto e restituire al punto vendita dove verrà effettuato il rimborso o la sostituzione. Si raccomanda inoltre di non smaltire il prodotto autonomamente.
Il cromo è un elemento chimico che può essere presente in diverse leghe metalliche utilizzate per utensili da cucina. In piccole quantità è normalmente tollerato dall’organismo, ma livelli elevati possono rappresentare un rischio. L’esposizione a quantità superiori ai limiti può causare:
- irritazioni gastrointestinali
- reazioni allergiche nei soggetti sensibili
- effetti tossici in caso di esposizione prolungata.
La migrazione di metalli dai materiali può avvenire soprattutto in presenza di alimenti acidi o durante utilizzi prolungati, rendendo necessari controlli rigorosi lungo tutta la filiera produttiva.