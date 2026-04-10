Richiamo di posate per cromo superiore ai limiti: allarme per lotti di coltelli, forchette e cucchiai

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Richiamo del Ministero della Salute per le posate Ma Maison linea Exagona, a causa di una quantità di cromo oltre i limiti. Coinvolto un lotto venduto dall’insegna Maury’s. I consumatori sono invitati a restituire i prodotti senza utilizzarli: il rischio riguarda la migrazione di metalli da forchette, coltelli e cucchiai nei cibi.

Eccesso di cromo, posate a rischio

Il richiamo del Ministero della Salute coinvolge, nel dettaglio, un set completo di posate da tavola venduto in Italia, con un potenziale rischio per la salute dei consumatori.

L’allerta è stata pubblicata sul portale del Ministero e interessa diversi articoli della linea Exagona a marchio Ma Maison, distribuiti nei negozi Maury’s.

I prodotti ritirati

Il provvedimento riguarda confezioni da sei pezzi delle seguenti tipologie:

Coltello tavola Exagona Ma Maison

Cucchiai tavola Exagona Ma Maison

Cucchiaino da caffè Exagona Ma Maison

Forchetta tavola Exagona Ma Maison.

Tutti i prodotti appartengono allo stesso lotto identificato dal codice OMPA006972 e sono facilmente riconoscibili anche per i manici colorati (nero, bianco, rosso e marrone).

Le posate sono state importate dalla Abert Spa, con sede a Passirano, in provincia di Brescia, che ha diffuso ufficialmente il richiamo.

Il motivo del richiamo

A far scattare l’allerta sono stati i controlli effettuati su alcuni coltelli dello stesso lotto. Le analisi di laboratorio hanno evidenziato una migrazione di cromo superiore ai limiti stabiliti per i materiali destinati al contatto con alimenti (MOCA).

Per precauzione, il richiamo è stato esteso a tutte le posate appartenenti alla stessa linea e lotto, anche se non direttamente testate.

Cosa devono fare i consumatori

Le indicazioni fornite sono chiare e immediate: non utilizzare il prodotto e restituire al punto vendita dove verrà effettuato il rimborso o la sostituzione. Si raccomanda inoltre di non smaltire il prodotto autonomamente.

Il cromo è un elemento chimico che può essere presente in diverse leghe metalliche utilizzate per utensili da cucina. In piccole quantità è normalmente tollerato dall’organismo, ma livelli elevati possono rappresentare un rischio. L’esposizione a quantità superiori ai limiti può causare:

irritazioni gastrointestinali

reazioni allergiche nei soggetti sensibili

effetti tossici in caso di esposizione prolungata.

La migrazione di metalli dai materiali può avvenire soprattutto in presenza di alimenti acidi o durante utilizzi prolungati, rendendo necessari controlli rigorosi lungo tutta la filiera produttiva.