Richiamo di provolone Consilia a fette per possibile presenza di Listeria, richiamato un lotto
Provolone richiamato per possibile presenza di Listeria: qual è il lotto, quali sono i rischi e cosa fare in caso di acquisto e/o consumo
Rischio microbiologico. Consilia ha reso noto il richiamo del provolone a fette leggermente piccante senza lattosio. Il motivo è la possibile presenza, in un lotto, del batterio Listeria Monocytogenes. Nel caso in cui si siano acquistate le confezioni coinvolte, il prodotto non va consumato e va riportato al punto vendita per chiedere il rimborso o la sostituzione.
- Qual è il lotto a rischio Listeria
- Cosa fare se si è acquistato il provolone ritirato
- Cosa si rischia con la listeriosi
Qual è il lotto a rischio Listeria
Consiglia ha disposto il richiamo di un lotto, considerato a rischio microbiologico, il 5 marzo 2026 per la possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes.
Quello che si sa è che il lotto è il numero 3040251, con scadenza fissata al 29 maggio 2026.
Tutte le confezioni del lotto sono di 140 grammi
Cosa fare se si è acquistato il provolone ritirato
Se avete acquistato il lotto in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.
Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.
Cosa si rischia con la listeriosi
Tutti i dettagli sull’infezione da batterio Listeria monocytogenes – Listeriosi – sono riportati sul sito del Ministero della Salute.
Si tratta di un batterio molto diffuso nell’ambiente, in grado di resistere anche alle basse temperature.
Il rischio infezione riguarda soprattutto i soggetti fragili: donne incinte, anziani, neonati e persone immunodepresse, che potrebbero sviluppare una forma grave della malattia a prescindere dalle quantità di cibo contaminato ingerito.
Il consiglio è consumare i cibi dopo la cottura, visto che il batterio non sopravvive, e soprattutto tenerli separati da altri cibi durante le fasi di preparazione: il batterio, infatti, può comunque contaminare cibi già cotti.
Gli alimenti a rischio sono diversi, tra cui:
- latte
- verdura
- formaggi molli
- carni poco cotte
- insaccati poco stagionati