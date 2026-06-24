Richiamo di ragù di cinghiale Terre d'Italia da Carrefour, segnalato un pezzo di vetro
Allerta nei supermercati: disposto il richiamo del ragù di cinghiale Terre d'Italia commercializzato da Carrefour per rischio frammenti di vetro
Un nuovo avviso di allerta alimentare è stato ufficializzato nella giornata del 23 giugno, per una grave contaminazione fisica all’interno di un condimento molto diffuso. Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo del ragù di cinghiale Terre d’Italia, commercializzato nei punti vendita della catena Carrefour dalla società GS S.p.A. Il provvedimento precauzionale si è reso necessario a causa della segnalazione circa la possibile presenza di un pericoloso corpo estraneo, nello specifico un frammento di vetro, all’interno dei vasetti.
- Richiamo di ragù di cinghiale Terre d'Italia da Carrefour
- Cosa devono fare i clienti che hanno acquistato il prodotto
- Quali sono i rischi
Richiamo di ragù di cinghiale Terre d’Italia da Carrefour
Il blocco delle vendite e il conseguente ritiro dagli scaffali della grande distribuzione organizzata interessa una specifica tipologia di confezione identificabile tramite precise diciture in etichetta.
Il prodotto colpito dal provvedimento di richiamo è il ragù di cinghiale Terre d’Italia venduto in vasi di vetro singoli dal peso complessivo di 200 grammi.
Per riconoscere la merce non conforme, i consumatori devono verificare il termine minimo di conservazione stampato sul fondo del contenitore : il lotto coincide con la data di scadenza fissata al 23-12-2027.
Il sugo a marchio Terre d’Italia, distribuito nella rete di supermercati Carrefour, viene realizzato per conto dell’azienda commercializzatrice presso uno stabilimento specializzato situato in Toscana.
Il lotto è stato infatti confezionato dall’operatore TRIGLIA SRL all’interno del sito produttivo ubicato in Via Salcetti 39, nella località di Nodica di Vecchiano, in provincia di Pisa, contrassegnato dal marchio di identificazione CE IT 9 1575L.
Cosa devono fare i clienti che hanno acquistato il prodotto
Le autorità sanitarie e la catena di negozi hanno diffuso indicazioni tassative per garantire l’incolumità pubblica dei clienti.
Chiunque si accorgesse di aver acquistato il ragù di cinghiale Terre d’Italia presso i banchi di Carrefour deve assolutamente astenersi dal consumare il prodotto.
Il vasetto sigillato o già aperto va riportato immediatamente presso il punto vendita d’acquisto, dove si potrà ricevere il rimborso o la sostituzione della merce.
Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde 800 650 650.
Quali sono i rischi
La presenza di contaminanti fisici come i frammenti di vetro rappresenta una delle cause più delicate che fanno scattare le procedure d’emergenza nella filiera agroalimentare.
L’introduzione accidentale di materiali acuminati nei vasi può avvenire durante la fase di imbottigliamento o a causa di rotture fortuite lungo i nastri industriali.
Il consumo di alimenti contaminati da corpi estranei di questa natura comporta severi rischi per la salute, potendo causare lesioni all’apparato digerente, ferite alla bocca o pericolosi danni da ingestione.