Richiamo di ramen per stabilimento non autorizzato, non consumare e riportare al punto vendita

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di richiami alimentari relativi a lotti di ramen, in vari gusti, prodotti da Shinzui Ramen. Il motivo ufficiale del richiamo, così come riportato sugli avvisi, è “stabilimento non autorizzato“. Il Ministero invita a non consumare i prodotti e a riportarli al punto di vendita.

Ramen richiamato, prodotti e lotti interessati

Nell’avviso di richiamo non vengono forniti dettagli, ma in generale l’indicazione “stabilimento non autorizzato” significa che il luogo in cui il prodotto alimentare è stato realizzato, lavorato o confezionato non possedeva le autorizzazioni obbligatorie per legge.

Queste le informazioni comuni a tutti i prodotti: marchio del prodotto e nome del produttore Shinzui Ramen di Toyama Melgar Jose Miguel, sede dello stabilimento Via Achille Grandi 4/6 20068 Peschiera Borromeo.

Ministero della Salute

Il richiamo ministeriale, nello specifico, riguarda i seguenti prodotti:

Miso Ramen (lotto 260212MIS);

Miso Ramen piccante (lotto 260217MIPS);

Shoyu Ramen (lotti 2602138H08 e 260217MIPS);

Tantan Ramen (lotto 260216TANS);

Tonkotsu Ramen (lotti 260211TONS e 260217MIPS).

Tutti i prodotti hanno data di scadenza compresa fra il 10 e il 16 febbraio 2027.

Altri richiami alimentari

Sono diversi i richiami alimentari diffusi negli ultimi giorni dal Ministero della Salute. Due riguardano le uova, con un lotto di uova commercializzate da Eurospin richiamato per rischio Salmonella enteritidis e altri lotti, richiamati sempre per rischio Salmonella, a marchio Selex e Aia.

Ma ci sono poi i 60 lotti di caciocavallo e i 2 lotti di caciotta di Renzini Sila richiamati per rischio Escherichia Coli.

Fra gli ultimi richiami alimentari pubblicati, citiamo anche il lotto di fagioli borlotti di La Fabbrica dei Legumi richiamato per possibile presenza di glifosato.

Nell’ultimo richiamo ministeriale, invece, come detto, non si cita alcun rischio microbiologico. Il motivo del richiamo è correlato all’assenza di autorizzazioni di legge relative allo stabilimento produttivo.

Anche gli operatori della grande distribuzione hanno ricevuto indicazioni relative al richiamo alimentare, quindi ci sono probabilità assai scarse di imbattersi nel lotto indicato fra gli scaffali del supermercato. I consumatori sono comunque invitati a prestare attenzione.

Si ricorda inoltre che il fatto che i prodotti vengano ritirati è la prova che i controlli alimentari, che vengono messi in atto a più livelli, in Italia funzionano particolarmente bene.