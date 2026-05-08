Richiamo di riso Carnaroli dai supermercati Conad per presenza di Cadmio oltre i limiti, coinvolti 2 lotti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La catena di supermercati Conad ha disposto il richiamo immediato di alcune confezioni di riso Carnaroli a marchio proprio per la presenza di cadmio oltre i limiti consentiti dalla legge. L’avviso è stato diffuso dalla stessa azienda nella giornata dell’8 maggio 2026 attraverso i canali ufficiali dedicati ai richiami alimentari. Il provvedimento riguarda il riso Carnaroli venduto con la dicitura “Ideale per risotti raffinati”, commercializzato esclusivamente nei punti vendita Conad. Il prodotto interessato dal richiamo è confezionato in buste sottovuoto da un chilogrammo.

Richiamo riso carnaroli, i lotti coinvolti

Secondo quanto riportato nell’avviso, il ritiro è stato disposto “in via precauzionale” dopo controlli interni che hanno evidenziato valori di cadmio superiori ai limiti previsti dalla normativa europea.

Il riso richiamato è stato preparato e confezionato dalla ditta Curti Srl nello stabilimento di Valle Lomellina, in provincia di Pavia, per conto di CONAD Società Cooperativa.

Conad

I lotti coinvolti sono due:

P26010B08

P26010B5A

Entrambi riportano come termine minimo di conservazione la data del 30 gennaio 2028.

Le confezioni interessate non sarebbero più presenti sugli scaffali dei supermercati, ma Conad invita chiunque abbia già acquistato il prodotto a non consumarlo.

Nel comunicato diffuso dall’azienda si legge: “I clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al lotto indicato sono invitati a riportarlo al punto vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso”.

Il richiamo rientra nelle procedure previste per la tutela dei consumatori in caso di possibile rischio chimico legato agli alimenti.

I rischi dell’assunzione di cadmio

Come riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, il cadmio è un metallo pesante presente naturalmente nell’ambiente, in particolare nel suolo, nell’aria e nell’acqua.

Gli alimenti rappresentano la principale fonte di esposizione al cadmio per la popolazione generale.

Tra i prodotti che possono contenerne quantità maggiori ci sono cereali, verdure, legumi, patate, semi oleosi e alcuni molluschi.

Nel caso del riso, l’Unione europea ha fissato un limite massimo di cadmio pari a 0,15 milligrammi per chilogrammo per il riso lavorato, integrale e parboiled, come stabilito dal Regolamento UE 2021/1323.

L’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha invece definito una dose settimanale tollerabile pari a 2,5 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo.

Una volta introdotto nell’organismo, il cadmio tende ad accumularsi soprattutto nei reni, nel fegato e nelle ossa.

L’eliminazione avviene molto lentamente e il metallo può restare nel corpo umano anche per decenni.

L’esposizione cronica al cadmio è associata a diversi effetti sulla salute. I principali riguardano:

danni ai reni;

demineralizzazione delle ossa;

osteoporosi e maggiore rischio di fratture;

ipertensione e problemi cardiovascolari;

danni ai polmoni in caso di inalazione prolungata;

aumento del rischio di tumori polmonari in ambito professionale.

La IARC, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, ha classificato il cadmio come sostanza cancerogena per l’uomo.

Gli esperti sottolineano che una dieta equilibrata e varia può contribuire a limitare l’assunzione eccessiva del metallo attraverso gli alimenti.

Assunzione da cadmio, i sintomi

I sintomi legati all’assunzione di cadmio possono variare in base alla quantità assorbita, alla durata dell’esposizione e alla modalità di contatto con la sostanza.

Nel caso di ingestione acuta di alimenti o acqua contenenti elevate quantità di cadmio, i disturbi possono comparire rapidamente.

I sintomi più comuni comprendono:

irritazione dello stomaco;

nausea;

vomito;

diarrea;

dolori addominali;

crampi muscolari.

Nei casi più gravi possono verificarsi danni al fegato e insufficienza renale.

L’esposizione cronica, cioè prolungata nel tempo a basse quantità di cadmio, è invece più difficile da individuare perché i sintomi possono svilupparsi lentamente.

Secondo gli studi citati dall’Istituto superiore di sanità, l’accumulo progressivo del metallo nell’organismo può provocare problemi renali, fragilità ossea e alterazioni cardiovascolari.