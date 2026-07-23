Richiamo di Riso Carnaroli e integrale per troppi pesticidi, i lotti ritirati da Tenca Colombo e Vignola
Il Ministero della Salute ha ritirato e richiamato confezioni dai supermercati di due note marche di riso Carnaroli e integrale per rischio chimico
Rischio chimico. L’allarme per la possibile presenza di pesticidi oltre i limiti di legge coinvolge due noti brand di riso Carnaroli e di riso integrale, rispettivamente Tenca Colombo & C (valore della Tetramethrin oltre la soglia) srl e Riso Vignola (Chlorpyrifos oltre il limite). Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro e il richiamo di un lotto a testa dai supermercati.
- Il lotto di Riso Carnaroli ritirato per la Tetramethrin
- Il lotto di Riso Vignola ritirato per il Chlorpyrifos
- Cosa fare se si è acquistato uno dei lotti
- Perché i pesticidi oltre i limiti di legge sono pericolosi
Il lotto di Riso Carnaroli ritirato per la Tetramethrin
Il Ministero della Salute, lunedì 20 luglio, ha disposto il ritiro di un lotto del Riso Carnaroli a marchio Tenca Colombo & C srl, prodotto dall’azienda Riseria di Morano, ad Alessandria.
Il rischio chimico segnalato è dovuto alla presenza di pesticidi oltre il limite di legge, più precisamente della Tetramethrin.
Il lotto coinvolto è il numero 13022036, con scadenza al 31 marzo 2027.
Le confezioni sono di 1 kg ciascuna.
I rischi della Tetrametrina
Può causare lievi irritazioni cutanee o reazioni allergiche, nausea, mal di testa o debolezza muscolare.
In elevate concentrazioni è considerato cancerogeno.
Il lotto di Riso Vignola ritirato per il Chlorpyrifos
Il Ministero della Salute, martedì 21 luglio, ha anche disposto il richiamo di un lotto di riso integrale a marchio Vignola, prodotto dall’azienda Riseria Vignola Giovanni Spa, ad Alessandria.
Il rischio chimico segnalato è dovuto alla presenza di pesticidi oltre il limite di legge, più precisamente del Chlorpyrifos.
Il lotto coinvolto è il numero 24102025, con scadenza al 24 ottobre 2027.
Le confezioni sono di 1 kg ciascuna.
I rischi del Chlorpyrifos
Può causare tremori, convulsioni, paralisi o insufficienza respiratoria.
L’esposizione in età prenatale o nei primi anni di vita è correlata a disabilità psichica, autismo e alterazioni dello sviluppo cognitivo.
L’esposizione cronica è stata associata a disturbi autoimmuni, problemi endocrini e un rischio oltre 2,5 volte superiore di contrarre il Parkinson.
Cosa fare se si è acquistato uno dei lotti
Se avete acquistato una confezione dei lotti ritirato, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.
L’invito è di restituirlo nel punto vendita in è stato effettuato l’acquisto: il costo sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino. Oppure sarà proposta una sostituzione.
Perché i pesticidi oltre i limiti di legge sono pericolosi
Secondo il Wwf, i pesticidi utilizzati su larga scala in agricoltura sono rischiosi:
“Numerosi studi dimostrano in maniera impressionante che l’effetto dei pesticidi non si limita affatto agli organismi bersaglio, cioè a determinate malattie o ai parassiti. Al contrario, le sostanze tossiche lasciano tracce con effetti devastanti in tutto l’ecosistema (…). Anche gli insetti soffrono dell’esposizione cronica a questi veleni. Le cifre rivelano una situazione allarmante: le popolazioni di api, farfalle e cicale sono in forte declino in tutta Europa. La causa principale è l’uso eccessivo di insetticidi. Anche gli organismi del suolo come i lombrichi o la flora fungina e batterica dei terreni sono fortemente compromessi dall’uso dei pesticidi, che rappresentano quindi una minaccia all’esistenza dei nostri ecosistemi e della biodiversità“.
Un pericolo anche per l’uomo, dato che “vento e condizioni atmosferiche fanno sì che i pesticidi e i loro residui possano essere rilevati anche lontano dai campi e dai prati”, oltre lasciare “tracce anche sul nostro cibo. Su quasi tutti i tipi di frutta e verdura è possibile rilevare un gran numero di residui tossici e, in particolare, i prodotti importati da regioni senza regolamentazione in materia presentano concentrazioni molto superiori” ai limiti di legge.
Secondo Fondazione Valter Longo, i pesticidi negli alimenti aumenterebbero il rischio di:
- cancro a fegato, pancreas, vescica, prostata, cervello, ossa
- leucemia
- Alzheimer
- Parkinson
- asma
- disfunzione del sistema endocrino
- fertilità
- malformazione congenite
- problemi di sviluppo
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