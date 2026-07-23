Richiamo di Riso Carnaroli e integrale per troppi pesticidi, i lotti ritirati da Tenca Colombo e Vignola

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Rischio chimico. L’allarme per la possibile presenza di pesticidi oltre i limiti di legge coinvolge due noti brand di riso Carnaroli e di riso integrale, rispettivamente Tenca Colombo & C (valore della Tetramethrin oltre la soglia) srl e Riso Vignola (Chlorpyrifos oltre il limite). Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro e il richiamo di un lotto a testa dai supermercati.

Il lotto di Riso Carnaroli ritirato per la Tetramethrin

Il Ministero della Salute, lunedì 20 luglio, ha disposto il ritiro di un lotto del Riso Carnaroli a marchio Tenca Colombo & C srl, prodotto dall’azienda Riseria di Morano, ad Alessandria.

Il rischio chimico segnalato è dovuto alla presenza di pesticidi oltre il limite di legge, più precisamente della Tetramethrin.

Ministero della Salute

Il lotto coinvolto è il numero 13022036, con scadenza al 31 marzo 2027.

Le confezioni sono di 1 kg ciascuna.

I rischi della Tetrametrina

Può causare lievi irritazioni cutanee o reazioni allergiche, nausea, mal di testa o debolezza muscolare.

In elevate concentrazioni è considerato cancerogeno.

Il lotto di Riso Vignola ritirato per il Chlorpyrifos

Il Ministero della Salute, martedì 21 luglio, ha anche disposto il richiamo di un lotto di riso integrale a marchio Vignola, prodotto dall’azienda Riseria Vignola Giovanni Spa, ad Alessandria.

Il rischio chimico segnalato è dovuto alla presenza di pesticidi oltre il limite di legge, più precisamente del Chlorpyrifos.

Il lotto coinvolto è il numero 24102025, con scadenza al 24 ottobre 2027.

Le confezioni sono di 1 kg ciascuna.

I rischi del Chlorpyrifos

Può causare tremori, convulsioni, paralisi o insufficienza respiratoria.

L’esposizione in età prenatale o nei primi anni di vita è correlata a disabilità psichica, autismo e alterazioni dello sviluppo cognitivo.

L’esposizione cronica è stata associata a disturbi autoimmuni, problemi endocrini e un rischio oltre 2,5 volte superiore di contrarre il Parkinson.

Cosa fare se si è acquistato uno dei lotti

Se avete acquistato una confezione dei lotti ritirato, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

L’invito è di restituirlo nel punto vendita in è stato effettuato l’acquisto: il costo sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino. Oppure sarà proposta una sostituzione.

Perché i pesticidi oltre i limiti di legge sono pericolosi

Secondo il Wwf, i pesticidi utilizzati su larga scala in agricoltura sono rischiosi:

“Numerosi studi dimostrano in maniera impressionante che l’effetto dei pesticidi non si limita affatto agli organismi bersaglio, cioè a determinate malattie o ai parassiti. Al contrario, le sostanze tossiche lasciano tracce con effetti devastanti in tutto l’ecosistema (…). Anche gli insetti soffrono dell’esposizione cronica a questi veleni. Le cifre rivelano una situazione allarmante: le popolazioni di api, farfalle e cicale sono in forte declino in tutta Europa. La causa principale è l’uso eccessivo di insetticidi. Anche gli organismi del suolo come i lombrichi o la flora fungina e batterica dei terreni sono fortemente compromessi dall’uso dei pesticidi, che rappresentano quindi una minaccia all’esistenza dei nostri ecosistemi e della biodiversità“.

Un pericolo anche per l’uomo, dato che “vento e condizioni atmosferiche fanno sì che i pesticidi e i loro residui possano essere rilevati anche lontano dai campi e dai prati”, oltre lasciare “tracce anche sul nostro cibo. Su quasi tutti i tipi di frutta e verdura è possibile rilevare un gran numero di residui tossici e, in particolare, i prodotti importati da regioni senza regolamentazione in materia presentano concentrazioni molto superiori” ai limiti di legge.

Secondo Fondazione Valter Longo, i pesticidi negli alimenti aumenterebbero il rischio di:

cancro a fegato, pancreas, vescica, prostata, cervello, ossa

leucemia

Alzheimer

Parkinson

asma

disfunzione del sistema endocrino

fertilità

malformazione congenite

problemi di sviluppo

Qui le ultime notizie sui prodotti alimentari ritirati.