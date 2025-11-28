Richiamo di risotto alla milanese e crema di porcini da parte di Knorr, possibili corpi estranei in 6 lotti
Comunicazione Knorr, richiamo del risotto alla milanese e crema porcini: quali lotti sono stati ritirati
Richiamo dai supermercati di un lotto Knorr di risotto alla milanese e crema di porcini, venduto in buste preconfezionate: il gruppo alimentare ha reso noto di aver predisposto l’immediato ritiro del prodotto a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nell’alimento. Nei giorni scorsi era avvenuto un altro richiamo di lotti dello stesso preparato.
Comunicazione Knorr, richiamo del risotto alla milanese e crema porcini
Il richiamo dal commercio del preparato Knorr alla crema di porcini è stato deciso a scopo precauzionale da parte dello stesso produttore, la Unilever Italia mkt Operations srl. C’è il rischio che in alcune confezioni dell’alimento ci sia la presenza di sostanze plastiche e metalliche.
Il lotto ritirato
Il lotto interessato dal richiamo è identificato con codice 5297AJ810 e ha il termine minimo di conservazione fissato al gennaio 2027. L’alimento è venduto nei supermercati in buste da 76 grammi.
Il prodotto oggetto del richiamo
L’allarme è scattato dopo che è emersa un’anomalia verificatasi nel processo di lavorazione nella fabbrica di produzione delle miscele. Tali miscele sono state assemblate e confezionate nell’alimento finito nel sito produttivo in Sanguinetto, in provincia di Verona.
Dopo che il prodotto è stato sottoposto a verifiche e test approfonditi, il produttore, in autotutela, ha ritenuto il preparato non idoneo al consumo a causa di una possibile contaminazione.
Il ritiro del lotto 5297AJ810 è avvenuto nel contesto dell’allerta alimentare che, poche settimane fa, aveva portato l‘azienda a richiamare i seguenti 5 lotti di risotto milanese Knorr 175g, identificato con codice EAN 8710522984055:
- L5290AO810;
- L5293AO810;
- L5294AO810;
- L5295AO810;
- L5296AO810.
A seguito di ulteriori verifiche presso il sito produttivo e lungo la catena di distribuzione, è stato anche deciso di richiamare, in data 27/11/2025, il già citato lotto di Crema Porcini Knorr da 76g.
La nota dell’azienda
“L’Azienda – scrive il produttore in una nota – ha avviato la procedura di richiamo in conformità con i protocolli vigenti e a tutela della salute dei consumatori. La maggior parte delle confezioni difettose di Risotto Milanese e di Crema Porcini sono state immediatamente bloccate presso partner logistici e clienti coinvolti”.
“Nei punti vendita – si legge sempre nel comunicato – dove i prodotti sono stati distribuiti, sono stati esposti cartelli informativi contenenti l’immagine del prodotto di riferimento e tutti i dettagli utili alla corretta individuazione dello stesso e della problematica occorsa”.
“L’Azienda conferma il proprio impegno costante nel garantire la qualità dei prodotti, la trasparenza verso i consumatori e il rispetto degli standard di sicurezza alimentare”, conclude la nota.