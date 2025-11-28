Richiamo di risotto alla milanese e crema di porcini da parte di Knorr, possibili corpi estranei in 6 lotti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Richiamo dai supermercati di un lotto Knorr di risotto alla milanese e crema di porcini, venduto in buste preconfezionate: il gruppo alimentare ha reso noto di aver predisposto l’immediato ritiro del prodotto a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nell’alimento. Nei giorni scorsi era avvenuto un altro richiamo di lotti dello stesso preparato.

Comunicazione Knorr, richiamo del risotto alla milanese e crema porcini

Il richiamo dal commercio del preparato Knorr alla crema di porcini è stato deciso a scopo precauzionale da parte dello stesso produttore, la Unilever Italia mkt Operations srl. C’è il rischio che in alcune confezioni dell’alimento ci sia la presenza di sostanze plastiche e metalliche.

Il lotto ritirato

Il lotto interessato dal richiamo è identificato con codice 5297AJ810 e ha il termine minimo di conservazione fissato al gennaio 2027. L’alimento è venduto nei supermercati in buste da 76 grammi.

Ufficio Stampa Knorr Il prodotto oggetto del richiamo

L’allarme è scattato dopo che è emersa un’anomalia verificatasi nel processo di lavorazione nella fabbrica di produzione delle miscele. Tali miscele sono state assemblate e confezionate nell’alimento finito nel sito produttivo in Sanguinetto, in provincia di Verona.

Dopo che il prodotto è stato sottoposto a verifiche e test approfonditi, il produttore, in autotutela, ha ritenuto il preparato non idoneo al consumo a causa di una possibile contaminazione.

Il ritiro del lotto 5297AJ810 è avvenuto nel contesto dell’allerta alimentare che, poche settimane fa, aveva portato l‘azienda a richiamare i seguenti 5 lotti di risotto milanese Knorr 175g, identificato con codice EAN 8710522984055:

L5290AO810;

L5293AO810;

L5294AO810;

L5295AO810;

L5296AO810.

A seguito di ulteriori verifiche presso il sito produttivo e lungo la catena di distribuzione, è stato anche deciso di richiamare, in data 27/11/2025, il già citato lotto di Crema Porcini Knorr da 76g.

La nota dell’azienda

“L’Azienda – scrive il produttore in una nota – ha avviato la procedura di richiamo in conformità con i protocolli vigenti e a tutela della salute dei consumatori. La maggior parte delle confezioni difettose di Risotto Milanese e di Crema Porcini sono state immediatamente bloccate presso partner logistici e clienti coinvolti”.

“Nei punti vendita – si legge sempre nel comunicato – dove i prodotti sono stati distribuiti, sono stati esposti cartelli informativi contenenti l’immagine del prodotto di riferimento e tutti i dettagli utili alla corretta individuazione dello stesso e della problematica occorsa”.

“L’Azienda conferma il proprio impegno costante nel garantire la qualità dei prodotti, la trasparenza verso i consumatori e il rispetto degli standard di sicurezza alimentare”, conclude la nota.