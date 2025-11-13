Richiamo di risotto Knorr dai supermercati per possibile presenza di corpi estranei, ritirati cinque lotti
La catena di supermercati Conad ha diffuso il richiamo precauzionale del risotto in busta alla milanese Knorr: i motivi e i numeri dei lotti ritirati
Possibile presenza di corpi estranei metallici e plastici nel risotto. Conad ha diffuso il richiamo precauzionale di cinque lotti di risotto alla milanese in busta a marchio Knorr, per il rischio che possa contenere elementi nocivi per la salute dei consumatori. La catena di supermercati ha ritirato le confezioni oggetto di segnalazione dagli scaffali e pubblicato sul proprio sito l’avviso del produttore, con il quale si raccomanda di non consumare l’alimento e riportarlo nei punti vendita.
Il richiamo del risotto Knorr alla milanese
Il richiamo dal commercio è stato trasmesso a scopo precauzionale dall’azienda Menz & Gasser Spa, che ha prodotto per conto della divisione italiana della multinazionale Unilever il risotto Knorr, lo storico marchio tedesco di brodi, zuppe e risotti noto in tutto il mondo.
Nella scheda dell’avviso diffuso da Conad in data 11 novembre 2025, viene indicato come motivo del richiamo la “possibile presenza di corpi estranei plastici e metallici“.
Fronte e retro di una delle confezioni di risotto alla milanese Knorr oggetto del richiamo
I lotti ritirati
Il risotto alla milanese Knorr richiamato è commercializzato in confezioni da 175 grammi, con termine minimo di conservazione (TMC) in scadenza a gennaio 2027 e con i seguenti numeri di lotto:
- 5290AO810
- 5293AO810
- 5294AO810
- 5295AO810
- 5296AO810
La sede dello stabilimento di produzione è a Sanguinetto, in provincia di Verona, in via Roma 23.
L’avviso ai consumatori
Come sempre in questi casi, l’azienda esorta coloro che avessero acquistato il prodotto riferito a questi lotti di non consumarlo e di darlo indietro nel punto vendita in cui è stato comprato.
Il richiamo è stato diffuso il giorno dopo un altro avviso da parte del ministero della Salute di possibile rischio microbiologico di due lotti di cozze, per la possibile presenza di Escherichia coli.