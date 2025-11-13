Richiamo di risotto Knorr dai supermercati per possibile presenza di corpi estranei, ritirati cinque lotti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Possibile presenza di corpi estranei metallici e plastici nel risotto. Conad ha diffuso il richiamo precauzionale di cinque lotti di risotto alla milanese in busta a marchio Knorr, per il rischio che possa contenere elementi nocivi per la salute dei consumatori. La catena di supermercati ha ritirato le confezioni oggetto di segnalazione dagli scaffali e pubblicato sul proprio sito l’avviso del produttore, con il quale si raccomanda di non consumare l’alimento e riportarlo nei punti vendita.

Il richiamo del risotto Knorr alla milanese

Il richiamo dal commercio è stato trasmesso a scopo precauzionale dall’azienda Menz & Gasser Spa, che ha prodotto per conto della divisione italiana della multinazionale Unilever il risotto Knorr, lo storico marchio tedesco di brodi, zuppe e risotti noto in tutto il mondo.

Nella scheda dell’avviso diffuso da Conad in data 11 novembre 2025, viene indicato come motivo del richiamo la “possibile presenza di corpi estranei plastici e metallici“.

Fronte e retro di una delle confezioni di risotto alla milanese Knorr oggetto del richiamo

I lotti ritirati

Il risotto alla milanese Knorr richiamato è commercializzato in confezioni da 175 grammi, con termine minimo di conservazione (TMC) in scadenza a gennaio 2027 e con i seguenti numeri di lotto:

5290AO810

5293AO810

5294AO810

5295AO810

5296AO810

La sede dello stabilimento di produzione è a Sanguinetto, in provincia di Verona, in via Roma 23.

L’avviso ai consumatori

Come sempre in questi casi, l’azienda esorta coloro che avessero acquistato il prodotto riferito a questi lotti di non consumarlo e di darlo indietro nel punto vendita in cui è stato comprato.

Il richiamo è stato diffuso il giorno dopo un altro avviso da parte del ministero della Salute di possibile rischio microbiologico di due lotti di cozze, per la possibile presenza di Escherichia coli.