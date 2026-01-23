NOTIZIE
Temi Caldi:

Richiamo di salame dai supermercati Pam per presenza di Listeria, segnalato il lotto rischioso per la salute

Salame nostrano con aglio richiamato dai supermercati Pam per presenza di Listeria: qual è il lotto, quali sono i rischi e cosa fare in caso di acquisto e/o consumo

Pubblicato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rischio microbiologico. I supermercati Pam hanno reso noto il richiamo del salame nostrano con aglio. Il motivo è la presenza, in un lotto, di confezioni risultate positive al batterio Listeria Monocytogenes. Nel caso in cui si siano acquistate le confezioni coinvolte, il prodotto non va consumato e va riportato al punto vendita per chiedere il rimborso o la sostituzione.

Qual è il lotto a rischio Listeria

Pam ha disposto il ritiro di un lotto, considerato a rischio microbiologico, il 23 gennaio 2026 per la presenza del batterio Listeria monocytogenes.

Quello che si sa è che il lotto è il numero 016887, con scadenza fissata al 28 giugno 2026.

Tutte le confezioni del lotto sono di 450 grammi a pezzo.

Cosa fare se si è acquistato il salame ritirato

Se avete acquistato il lotto in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la listeriosi

Tutti i dettagli sull’infezione da batterio Listeria monocytogenes – Listeriosi – sono riportati sul sito del Ministero della Salute.

Si tratta di un batterio molto diffuso nell’ambiente, in grado di resistere anche alle basse temperature.

Il rischio infezione riguarda soprattutto i soggetti fragili: donne incinte, anziani, neonati e persone immunodepresse, che potrebbero sviluppare una forma grave della malattia a prescindere dalle quantità di cibo contaminato ingerito.

Il consiglio è consumare i cibi dopo la cottura, visto che il batterio non sopravvive, e soprattutto tenerli separati da altri cibi durante le fasi di preparazione: il batterio, infatti, può comunque contaminare cibi già cotti.

Gli alimenti a rischio sono diversi, tra cui:

  • latte
  • verdura
  • formaggi molli
  • carni poco cotte
  • insaccati poco stagionati

richiamo-salame-supermercati-pam-listeria IPA / Virgilio Notizie

Leggi anche

Visit Jamaica

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo