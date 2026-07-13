Richiamo di Salame Nostrano dal Ministero della Salute per salmonella ed Escherichia Coli: coinvolto un lotto

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Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato un lotto di Salame Nostrano del marchio I Veneti per la presenza di salmonella ed Escherichia Coli. Nel caso in cui si sia acquistato, il consiglio delle autorità sanitarie è di contattare l’azienda e di riportare indietro il prodotto, dati i rischi in caso di consumo.

Qual è il lotto con la salmonella e l’Escherichia Coli

Il 10 luglio 2026, per via dell’accertata presenza di salmonella, il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto, considerato a rischio microbiologico.

Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è CE IT 1255 M e che il salame è stato prodotto da SA. VEN Srl. Il lotto di produzione è il numero:

3366

Ministero della Salute

I prodotti del lotto sono di 700 grammi ciascuno, la data di scadenza è fissata al 22 marzo 2027.

Cosa fare se si è acquistato il salame ritirato

Il Ministero della Salute precisa che in caso di acquisto di uno dei prodotti del lotto è opportuno restituire il prodotto nel punto vendita in cui è stato acquistato per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la salmonellosi

Come spiegato dal Ministero della Salute, la salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.

Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, risultano essere le principali cause di infezione.

Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. I carnivori sono poco ricettivi.

Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite (infiammazione del tratto digestivo che coinvolge l’enterite dell’intestino tenue e la colite del colon).

La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante, al numero di microrganismi ingeriti e a fattori di resistenza del paziente.

Soggetti a rischio sono:

anziani;

bambini;

donne in gravidanza;

in individui affetti da anemia falciforme;

individui affetti da Hiv (per questi ultimi l’infezione da salmonella si manifesta anche con ricorrenti episodi di setticemia non tifoidea).

Cosa si rischia con l’Escherichia Coli

Come spiegato dal sito dell’Humanitas, l’Escherichia coli (E. coli) è la specie di batterio più nota del genere Escherichia.

Costituisce parte integrante del normale microbiota intestinale dell’uomo e di altri animali a sangue caldo.

Nonostante la maggior parte dei ceppi siano innocui, alcuni causano malattie intestinali di diversa gravità (che possono manifestarsi con dolore addominale, vomito, diarrea con sangue) ed extra-intestinali, come ad esempio infezioni del tratto urinario, peritonite, setticemia, polmonite e meningite.

L’infezione da Escherichia coli, che può provenire da acqua o cibo contaminati – soprattutto da alimenti come frutta e verdura, spesso consumati crudi, ma anche da latte non pastorizzato e carne non cotta – può risultare molto pericolosa soprattutto per i bambini piccoli e anziani, che possono sviluppare una forma di insufficienza renale, la sindrome emolitico uremica.

L’Escherichia coli è sensibile al calore: la cottura dei cibi permette quindi di neutralizzarlo.

Quali sono le cause dell’infezione da Escherichia coli

L’infezione può provenire da acqua o cibo contaminati, ma anche tramite il contatto da persona a persona, soprattutto quando i soggetti infetti non si lavano correttamente le mani.

Quali sono i sintomi dell’infezione da Escherichia coli

I principali sintomi dell’infezione sono:

diarrea , anche con sangue;

, anche con sangue; crampi addominali;

nausea e vomito.

Come prevenire l’infezione da Escherichia coli

Nessun farmaco è in grado di proteggere dall’infezione da Escherichia coli.

Tra i comportamenti da adottare per non incorrere nell’infezione:

evitare cibi “a rischio”;

lavare accuratamente gli alimenti crudi;

lavare gli utensili da cucina con acqua calda e sapone prima e dopo l’uso;

con acqua calda e sapone prima e dopo l’uso; usare contenitori separati per ogni alimento;

lavarsi bene le mani prima di cucinare.

Qui tutte le notizie sui prodotti richiamati.