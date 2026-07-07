Richiamo di Salame Pepperino per salmonella, coinvolto un lotto di Salumi Benvenuti: i rischi per la salute

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Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato un lotto di Salame Pepperino del marchio Salumi Benvenuti Srl per la presenza di salmonella. Nel caso in cui si siano acquistate le confezioni oggetto di richiamo, il consiglio delle autorità sanitarie è di contattare l’azienda e di riportare indietro il prodotto nei supermercati, dati i rischi in caso di consumo.

Qual è il lotto con la salmonella

Il 6 luglio 2026, per via dell’accertata presenza di salmonella, il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto, considerato a rischio microbiologico.

Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 1184 LP e che il salame è stato prodotto da Salumi Bevenuti Srl. Il lotto di produzione è il numero:

2602233

Ministero della Salute

Le confezioni del lotto sono di peso variabile e le date di scadenza sono le seguenti:

29 agosto 2026

8 settembre 2026

9 settembre 2026

10 settembre 2026

13 settembre 2026

14 settembre 2026

15 settembre 2026

16 settembre 2026

17 settembre 2026

20 settembre 2026

Cosa fare se si è acquistato il salame ritirato

Il Ministero della Salute precisa che in caso di acquisto di uno dei prodotti del lotto è opportuno restituire il prodotto nel punto vendita in cui è stato acquistato per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la salmonellosi

Come spiegato dal Ministero della Salute, la salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.

Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, risultano essere le principali cause di infezione.

Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. I carnivori sono poco ricettivi.

Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite (infiammazione del tratto digestivo che coinvolge l’enterite dell’intestino tenue e la colite del colon).

La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante, al numero di microrganismi ingeriti e a fattori di resistenza del paziente.

Soggetti a rischio sono:

anziani;

bambini;

donne in gravidanza;

in individui affetti da anemia falciforme;

individui affetti da Hiv (per questi ultimi l’infezione da salmonella si manifesta anche con ricorrenti episodi di setticemia non tifoidea).