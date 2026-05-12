Richiamo di salame Venditti per presenza del virus di Epatite E, quali sono i rischi dell'infezione

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Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un lotto di salame Venditti a causa della presenza del virus dell’epatite E. Nello specifico, si tratta del prodotto Fegatello nostrano. Il virus dell’epatite E ha come bersaglio specifico le cellule del fegato e causa infiammazione, compromettendo potenzialmente le funzioni dell’organo.

L’avviso di richiamo sul salame Venditti

Nella giornata di lunedì 11 maggio, il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per il lotto PSSAF20092025 del prodotto Fegatello nostrano di Venditti’s Idea srl, il cui stabilimento si trova in via Antonio Pacinotti 9 ad Avezzano. La confezione da 200 grammi interessata dal richiamo ha scadenza 16 agosto 2026.

La causa del richiamo è la presenza del virus dell’epatite E.

Ministero della Salute

Cos’è l’epatite E, cause e sintomi

Come spiegato sul sito di Humanitas, l’epatite E è un’infezione epatica causata dal virus a RNA dell’epatite E, denominato HEV.

L’HEV è uno dei virus epatotropi maggiori, che hanno come bersaglio specifico le cellule del fegato, causando infiammazione e compromettendo potenzialmente le funzioni dell’organo.

Il virus dell’epatite E è contratto per via oro-fecale, quindi tramite il consumo di acqua o frutta e verdura contaminate da feci infette. L’epatite E può trasmettersi anche tramite l’ingestione di carni non trattate in modo adeguato, come salsicce crude o insaccati a produzione domestica. Estremamente rara è la trasmissione materno-fetale della malattia o attraverso emocomponenti.

I sintomi si manifestano circa 15-60 giorni dopo il contagio. Tra essi si annoverano:

affaticamento

nausea

vomito e inappetenza

dolori e disagio addominale

febbricola

ittero

eruzioni cutanee e cute pruriginosa.

Generalmente, l’epatite E ha un decorso acuto con risoluzione spontanea nel giro di poche settimane.

Epatite E in Italia: la situazione

In Italia tra il 2006 e il 2016 sono stati registrati circa 200 casi di epatite E, in parte autoctoni e in parte di importazione.

Il numero di casi di epatite in Italia appena menzionato, però, è verosimilmente sottostimato a causa di mancate diagnosi, mancate segnalazioni o mancata esecuzione di test specifici.