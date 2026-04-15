Richiamo di salmone affumicato dai supermercati Lidl per possibile presenza di Listeria, coinvolto un lotto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Salmone richiamato da Lidl per rischio Listeria. Il ministero della Salute ha pubblicato un richiamo diffuso dalla catena tedesca su un lotto di salmone affumicato norvegese con pistacchio per la possibile presenza del batterio responsabile della listeriosi. Il colosso della grande distribuzione ha ritirato l’alimento dagli scaffali dei propri supermercati e ha chiesto a chiunque lo avesse acquistato di non consumarlo.

Il lotto del salmone affumicato oggetto del richiamo

Il richiamo riguarda il prodotto con denominazione di vendita “Salmone affumicato norvegese con pistacchio” a marchio Deluxe, con scadenza 21/04/2026 e numero di lotto di produzione LC22606501.

L’articolo è commercializzato da Lidl in confezioni da 100 grammi. Di seguito il fronte e il retro di una delle confezioni interessate dal richiamo:

Il ritiro dai supermercati di Lidl

Il nome del produttore è Compagnia del Mare Srl, con stabilimento in via per Cassano Magnago, 120, a Busto Arsizio, in provincia di Varese e marchio di identificazione IT674UE.

La segnalazione è stata diffusa dalla catena tedesca in data 13 aprile 2026 e pubblicata tra i richiami per rischio microbiologico nella sezione del sito della Salute dedicata agli avvisi da parte degli operatori.

Come sempre in questi casi, Lidl e il Ministero raccomandano a chi fosse in possesso del lotto del prodotto oggetto dell’avviso di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita in cui è stato acquistato.

Cos’è la Listeria

Il richiamo è stato emesso in via precauzione per la possibile presenza nel salmone di Listeria monocytogenes, il batterio responsabile della listeriosi, una malattia che si trasmette all’uomo principalmente per via alimentare.

Il microrganismo si può trovare nel suolo e nell’acqua e può contaminare diversi alimenti come, latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati.

La listeriosi può essere asintomatica o può presentare dei sintomi che vanno da forme simil-influenzali o gastroenteriche con febbre alta fino ad arrivare, nei soggetti a rischio, come persone immunodepresse e donne in gravidanza, a forme setticemiche, meningiti o aborto.