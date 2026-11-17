Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato confezioni di salmone scozzese affumicato commercializzato da LA NEF SPA e prodotto da NORVELITA UAB. Il lotto coinvolto è il numero 170794: si sospetta la presenza del batterio Listeria Monocytogenes. Il prodotto non va assolutamente consumato, ma va riportato nel punto di vendita per la sostituzione o il rimborso.

La marca del salmone scozzese affumicato

Il 13 novembre 2026 il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto, considerato a rischio microbiologico. Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è LT 72-01 EB e che il salmone è stato prodotto da NORVELITA UAB in uno stabilimento della Lituania. Il lotto di produzione è il numero 170794.

La data di scadenza delle confezioni, tutte da 100 grammi, è fissata a mercoledì 18 novembre 2026.

Ministero della Salute

Cosa fare se si è acquistato il salmone oggetto del richiamo

Se avete acquistato uno dei prodotti in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la Listeriosi

Tutti i dettagli sull’infezione da batterio Listeria monocytogenes – Listeriosi – sono riportati sul sito del Ministero della Salute.

Si tratta di un batterio molto diffuso nell’ambiente, in grado di resistere anche alle basse temperature.

Il rischio infezione riguarda soprattutto i soggetti fragili: donne incinte, anziani, neonati e persone immunodepresse, che potrebbero sviluppare una forma grave della malattia a prescindere dalle quantità di cibo contaminato ingerito.

Il consiglio è consumare i cibi dopo la cottura, visto che il batterio non sopravvive, e soprattutto tenerli separati da altri cibi durante le fasi di preparazione: il batterio, infatti, può comunque contaminare cibi già cotti.

Gli alimenti a rischio sono diversi, tra cui:

latte

verdura

formaggi molli

carni poco cotte

insaccati poco stagionati

Le ultime notizie sui prodotti alimentari ritirati dai supermercati.