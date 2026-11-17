Richiamo di salmone scozzese affumicato per sospetta Listeria, coinvolto il lotto 170794: "Non consumatelo"
Salmone scozzese affumicato richiamato dagli scaffali dei supermercati per possibile presenza di Listeria: quali sono il lotto e la data di scadenza
Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato confezioni di salmone scozzese affumicato commercializzato da LA NEF SPA e prodotto da NORVELITA UAB. Il lotto coinvolto è il numero 170794: si sospetta la presenza del batterio Listeria Monocytogenes. Il prodotto non va assolutamente consumato, ma va riportato nel punto di vendita per la sostituzione o il rimborso.
- La marca del salmone scozzese affumicato
- Cosa fare se si è acquistato il salmone oggetto del richiamo
- Cosa si rischia con la Listeriosi
La marca del salmone scozzese affumicato
Il 13 novembre 2026 il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto, considerato a rischio microbiologico. Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è LT 72-01 EB e che il salmone è stato prodotto da NORVELITA UAB in uno stabilimento della Lituania. Il lotto di produzione è il numero 170794.
La data di scadenza delle confezioni, tutte da 100 grammi, è fissata a mercoledì 18 novembre 2026.
Cosa fare se si è acquistato il salmone oggetto del richiamo
Se avete acquistato uno dei prodotti in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.
Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.
Cosa si rischia con la Listeriosi
Tutti i dettagli sull’infezione da batterio Listeria monocytogenes – Listeriosi – sono riportati sul sito del Ministero della Salute.
Si tratta di un batterio molto diffuso nell’ambiente, in grado di resistere anche alle basse temperature.
Il rischio infezione riguarda soprattutto i soggetti fragili: donne incinte, anziani, neonati e persone immunodepresse, che potrebbero sviluppare una forma grave della malattia a prescindere dalle quantità di cibo contaminato ingerito.
Il consiglio è consumare i cibi dopo la cottura, visto che il batterio non sopravvive, e soprattutto tenerli separati da altri cibi durante le fasi di preparazione: il batterio, infatti, può comunque contaminare cibi già cotti.
Gli alimenti a rischio sono diversi, tra cui:
- latte
- verdura
- formaggi molli
- carni poco cotte
- insaccati poco stagionati
Le ultime notizie sui prodotti alimentari ritirati dai supermercati.