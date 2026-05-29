Richiamo di salsiccia ciociara piccante per nitrati oltre il limite di legge, il lotto da non consumare

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un lotto della salsiccia ciociara piccante, prodotta da Salprosciutti, è stato richiamato dal commercio a causa di un eccesso di nitrati, oltre i limiti di legge. Il ministero della Salute ha diramato la nota il 28 maggio. Il prodotto è distribuito in confezioni sottovuoto, ma non risulta idoneo al consumo a seguito di test condotti in autotutela dallo stesso produttore.

Il richiamo della salsiccia ciociara piccante

Il ministero della Salute ha richiamato il lotto 1702 SCP di salsiccia ciociara piccante a marchio Salprosciutti con date di scadenza fissate al 15 luglio, 22 luglio e 5 agosto.

Il ritiro è scattato il 28 maggio 2026 con un avviso diramato dallo stesso produttore dell’insaccato e diffuso presso i punti vendita e sul portale del Ministro della salute dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Ministero della Salute

La salsiccia ciociara piccante è prodotta dalla ditta Salprosciutti S.r.l. nel proprio stabilimento di Montecompatri, nella città metropolitana di Roma, e distribuita dalla società Iges S.r.l..

L’eccesso di nitrati

Il prodotto risulta “non idoneo al consumo per un errore in fase di produzione con evidenza di eccesso di nitrati, oltre i limiti di legge”, si legge nel richiamo.

“Per le quantità inviate presso i punti vendita vi preghiamo di voler procedere alla segnalazione presso il singolo punto vendita, a provvedere a far affiggere idonea cartellonistica per la clientela che dovesse aver acquistato il suddetto lotto di prodotto, al fine del Richiamo dal mercato”, recita ancora l’avviso.

Chi ha comprato una salsiccia ciociara piccante del lotto 1702 SCP non deve consumarla ma restituirla al punto vendita.

Cosa sono i nitrati e i limiti di legge

I nitrati e nitriti sono composti chimici presenti in natura e contenenti ossigeno e azoto. I nitrati sono naturalmente presenti nel suolo, nell’acqua, nelle piante e, in misura minore, nell’aria a causa dell’inquinamento atmosferico. Possono poi essere convertiti in nitriti da batteri specifici presenti in natura e nel nostro corpo.

Entrambi questi composti sono naturalmente presenti in frutta e verdura e sono anche utilizzati legalmente in Europa come additivi alimentari, sotto forma di sali di sodio e potassio di nitriti e nitrati (E 249-252).

Sono comunemente utilizzati per conservare la carne e altri alimenti deperibili e svolgono un ruolo importante nella prevenzione del botulismo.

Se presenti nel corpo in quantità eccessive, i nitriti ostacolano la capacità dei nostri globuli rossi di trasportare ossigeno nell’organismo.

I nitrati negli alimenti possono anche contribuire alla formazione di un gruppo di composti chiamati nitrosammine, alcuni dei quali sono cancerogeni.

L’ente europeo per la sicurezza alimentare (Efsa) ha stabilito una dose giornaliera ammissibile pari a 0,07 mg/kg di peso corporeo al giorno per i nitriti e 3,7 mg/kg di peso corporeo per i nitrati.