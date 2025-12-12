Richiamo di salsiccia Naturamica dai supermercati per la presenza di un corpo metallico, ritirato un lotto

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il Ministero della Salute ha segnalato un nuovo richiamo, relativo a un lotto di salsiccia e salamella Naturamica e HRC Gourmeat. Il motivo riguarda la possibile presenza di un corpo metallico nelle confezioni. Il lotto 533501, con scadenze dal 10 al 17 dicembre 2025, è stato ritirato dai supermercati. Chi avesse già acquistato il prodotto non deve consumarlo e dovrà restituirlo al punto vendita.

Nuovo richiamo: un lotto di salsiccia Naturamica ritirato dai supermercati

Nella sezione dedicata ai richiami alimentari del suo sito istituzionale, il Ministero della Salute ha recentemente segnalato un nuovo ritiro precauzionale, dopo il precedente ritiro del pesto Coop.

Nel documento, datato 10 dicembre (ma pubblicato sul sito il giorno successivo), è stato segnalato il richiamo di un lotto relativo a salsiccia e salamella di suino, venduto con i marchi Naturamica e HRC Gourmeat.

Ministero della Salute

I prodotti richiamati

Il lotto ritirato, riferito a confezioni di peso variabile da 250 grammi a 2,5 kg, è contrassegnato dal numero 533501. Le date di scadenza, invece, sono variabili e vanno dal 10/12/2025 al 17/12/2025.

Presenza di un corpo metallico nel prodotto

La salsiccia Naturamica oggetto di richiamo è stata prodotta da Franzin Carni Srl, presso lo stabilimento di produzione di via delle Industrie II 9, a Meolo (Città Metropolitana di Venezia, marchio di identificazione IT 1525S UE)

In merito alle motivazioni riportate sul documento, invece, si parla della presenza di un corpo metallico all’interno del prodotto.

Indicazioni per i consumatori che hanno acquistato le confezioni

Dato che l’avviso di richiamo è già stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute, le confezioni appartenenti al lotto di salsiccia Naturamica potenzialmente pericolose sono state ritirate.

Tuttavia, è possibile che alcuni consumatori abbiano acquistato il prodotto in epoca precedente al richiamo precauzionale.

In questi casi, come consiglia il Ministero, il prodotto non va consumato, ma va riportato presso il punto vendita dove è stato acquistato.

Il problema dei corpi estranei negli alimenti

Il richiamo della salsiccia segnalato dal Ministero, purtroppo, non è un caso isolato. Quello dei corpi estranei che finiscono erroneamente nei prodotti alimentari è un problema frequente.

Fortunatamente, molti corpi estranei riescono a transitare nel tratto gastrointestinale senza conseguenze, ma l’ingestione accidentale può comportare conseguenze anche gravi.

Nella maggior parte dei casi sintomatici, i consumatori se la cavano con lievi danni a bocca o denti. Tuttavia, l’ingestione di corpi taglienti, come frammenti di vetro, comporta il rischio di lesioni, emorragie o perforazioni dell’apparato digerente.