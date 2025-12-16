Richiamo di salsiccia passita I Malafronte dai supermercati Coop per la presenza di salmonella in un lotto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Richiamo dai supermercati Coop di un lotto contenente la salsiccia passita senza antibiotici, a marchio I Malafronte e non Molino Spadoni, come inizialmente comunicato dal centro commerciale. Il ritiro dagli scaffali del prodotto è stato disposto dopo che è stato ravvisato il rischio che nell’alimento potesse esserci presenza di Salmonella.

Richiamo di un lotto di salsiccia I Malafronte alla Coop, rischio salmonella

Il prodotto oggetto del richiamo è venduto in pezzi interi da 250 grammi circa, con il numero di lotto 161025. Per l’alimento, non è indicato un termine minimo di conservazione.

Ad aver prodotto l’insaccato è il Salumificio I Malafronte Srl. Coop ha reso noto che il ritiro interessa solo alcuni punti vendita di Coop Alleanza 3.0 nella zona della Romagna e delle Marche.

Coop L’immagine del prodotto oggetto del richiamo dai supermercati Coop

Ai consumatori si raccomanda, a scopo precauzionale, di non ingerire l’alimento.

I clienti che hanno comprato una delle salsicce del lotto della segnalazione possono recarsi al punto vendita d’acquisto, consegnare la merce e ottenere un rimborso o una sostituzione.

Quali sono i cibi dove può esserci la presenza di Salmonella

Sono diversi i cibi che possono contenere Salmonella. Ad esempio le uova crude o poco cotte e derivati a base di uova oppure la carne e i suoi derivati.

E ancora, bisogna fare attenzione ai pesci, crostacei, molluschi e ai prodotti non pastorizzati come il latte crudo. Si può trovare l’agente batterico anche in svariati tipi di frutta e verdura, oltre che nei preparati per dolci, creme e gelato artigianale e commerciale.

Come curare la salmonellosi

A chi deve affrontare la salmonellosi, in generale, è sconsigliato un trattamento antibiotico poiché, nella maggior parte dei casi, le gastroenteriti da Salmonella sono forme lievi i cui sintomi vanno via via a diradarsi spontaneamente in pochi giorni.

Viene invece suggerito riposo durante il quale è bene assumere liquidi per reintegrare l’acqua e i sali persi con il vomito e la diarrea.

La terapia antibiotica viene somministrata soltanto ai soggetti anziani o immunodepressi, ai bambini al di sotto dei due anni e in generale nelle infezioni gravi, con sintomi extra intestinali.