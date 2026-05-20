Richiamo di senape Gli Allegri Sapori da supermercati Penny Market, solfiti non dichiarati: il lotto coinvolto

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Il ministero della Salute ha diffuso un nuovo avviso di sicurezza relativo al richiamo di un lotto di senape a marchio Gli Allegri Sapori dai supermercati Penny Market. Il motivo del provvedimento è la mancata dichiarazione in etichetta della presenza di solfiti. L’avvertenza è quella di non consumare il prodotto e riportarlo nel punto vendita di acquisto.

L’avviso di richiamo di senape Gli Allegri Sapori dai supermercati

Nella giornata di martedì 19 maggio il ministero della Salute ha condiviso un avviso di richiamo (datato 5 maggio) riguardante il lotto 44.1 di senape a marchio Gli Antichi Sapori dai supermercati Penny Market. Il nome del produttore è Righetti Alimentare srl e la sede dello stabilimento è via Maestri del Lavoro 21 a Zevio (Verona).

Il motivo del richiamo è la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta.

Ministero della Salute

La raccomandazione del ministero ai clienti

Nell’avviso di richiamo pubblicato dal ministero della Salute è contenuta una raccomandazione rivolta ai clienti che avessero acquistato il prodotto (venduto in confezione da 300 ml, con scadenza 30 agosto), con particolare riguardo ai soggetti allergici o sensibili.

L’avvertenza è di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita d’acquisto.

Cosa sono i solfiti

Il motivo per cui il lotto di senape è stato richiamato dai supermercati, quindi, è la mancata indicazione in etichetta della presenza di solfiti. Ma cosa sono esattamente?

Come spiega il sito di Fondazione Veronesi, si tratta di molecole presenti naturalmente nel nostro corpo e in alimenti come mele, riso, cipolle, cavoli, oltre che in bevande come birra o vino, in quanto sono naturalmente prodotte durante la fermentazione.

I solfiti a cui bisogna prestare maggiore attenzione in termini di salute sono quelli addizionati agli alimenti, usati come conservanti, antiossidanti e antimicrobici.

Gli esperti dell’EFSA, l’Agenzia Europea che si occupa di Sicurezza Alimentare, hanno stabilito che l’assunzione di grandi quantità di solfiti con la dieta potrebbe costituire un problema per la salute dei consumatori.

Nel 2016, l’agenzia europea aveva fissato la dose giornaliera massima in 0,7 milligrammi per ciascun kg di peso corporeo ma successivamente tale limitazione è stata ritirata per mancanza di dati sufficienti in merito alla tossicità.

Per quanto riguarda l’ipersensibilità ai solfiti, Elena Dogliotti, biologa nutrizionista membro della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi, ha dichiarato: “A oggi (l’articolo è del novembre 2022, ndr) non si sa molto, non esiste un test validato scientificamente, come per la maggior parte delle intolleranze, che possa dare diagnosi certe. In rari casi si ha positività ai test cutanei per l’allergia. I sintomi riportati per i soggetti sensibili ai solfiti sono emicrania, orticaria, nausea, vomito, sudorazione, abbassamento della pressione”.