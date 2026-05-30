Richiamo di sopressa veneta per presenza di salmonella, coinvolto un lotto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuovo richiamo alimentare per una sopresssa: ritirato un lotto di sopressa veneta per possibile contaminazione microbiologica. Il provvedimento riguarda il lotto 716, confezioni da 600 grammi con data di scadenza il 29 agosto 2026. L’invito è di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per il rimborso.

Il richiamo per sopressa

Nella giornata di venerdì 29 maggio il Ministero della Salute ha emanato un avviso di richiamo alimentare che riguarda una sopressa veneta.

L’avviso è stato pubblicato sul portale del Ministero e riguarda un ritiro precauzionale disposto dall’operatore per un “presenza di salmonella spp”. Il prodotto interessato è commercializzato da MD ed è già stato ritirato dalla vendita.

Ministero della Salute

Il provvedimento, come indicato nell’avviso ufficiale, riguarda esclusivamente un lotto specifico e non si estende ad altre produzioni della stessa linea.

Il lotto interessato e le caratteristiche

Il prodotto oggetto del richiamo è Sopressa Veneta, venduta in porzioni da 600 grammi. Il lotto interessato è il 716, con termine minimo di conservazione fissato per fine agosto 2026.

La sopressa è prodotta dalla società Seven S.r.l, nello stabilimento di via Triste 158 – 36010 di Zanè in provincia di Vicenza, identificato con marchio CE IT 1255 M.

Il motivo del richiamo, come specificato nell’avviso, è un rischio contaminazione microbiologica, ovvero “presenza di salmonella spp”.

Cosa devono fare i consumatori

Le indicazioni operative sono riportate nell’avviso ufficiale. Chi ha acquistato la sopressa appartenente al lotto segnalato non deve consumare il prodotto. Per il rimborso, si può contattare il supermercato dove è avvenuto l’acquisto o il marchio per avere ulteriori informazioni.

Il richiamo è stato disposto per una possibile contaminazione microbiologica, una categoria di rischio che indica la presenza di microrganismi in grado di causare disturbi gastrointestinali o infezioni.

Non è la prima volta che accade, la presenza di salmonella è piuttosto comune. Ad aprile un richiamo con rischio salmonella è stato segnalato per del salame Milano, prima ancora a marzo si verificato un altro richiamo per uova San Pietro.