Richiamo di stracciatella e burrata dai supermercati per Listeria, coinvolti due lotti di Casearia del Ben

Il Ministero della Salute, tramite il proprio sito, ha reso noto il richiamo dai supermercati di stracciatella e burrata per rischio Listeria. Il rischio microbiologico, sottolinea il Dicastero, riguarda due lotti di formaggio di Casearia del Ben che dopo controlli e analisi hanno evidenziato la presenza di Listeria monocytogenes. Nel caso in cui siano stati acquistati i formaggi evidenziati come a rischio, i prodotti non vanno consumati e anzi devono essere riportati al punto vendita in cui sono stati acquistati.

Quali sono i lotti a rischio Listeria

Secondo quanto disposto dal Ministero della Salute i lotti interessati dal rischio microbiologico sarebbero due.

Il lotto di produzione 160, riguardante la stracciatella di 250 gr e 500 gr, con scadenza il 21 febbraio 2026, e il lotto 171 che identifica la burrata affumicata di 125 gr con scadenza il 23 febbraio 2026, infatti, sono risultati positivi al batterio Listeria monocytogenes.

Ministero della Salute

Cosa fare se sono state acquistate stracciatella e burrata

Nel caso in cui fossero stati acquistati i lotti interessati dal richiamo, la raccomandazione del Ministero è di non consumarne il contenuto.

Burrata e stracciatella oggetto di richiamo, infatti, dovranno essere riportate al punto vendita dove sono state acquistate.

Quali sono i rischi della listeriosi

Il batterio Listeria monocytogenes è molto diffuso ed è in grado di resistere anche alle basse temperature.

Il rischio è di infezione da listeriosi e riguarda soprattutto i soggetti fragili comeneonati, anziani, donne incinte e persone immunodepresse, che potrebbero sviluppare una forma grave della malattia a prescindere dalle quantità di cibo contaminato ingerito.

È consigliato consumare i cibi dopo la cottura, visto che il batterio non sopravvive alle alte temperature. Ma i cibi cotti potrebbero comunque essere contaminati da quelli crudi se conservati vicini.

Tra gli alimenti maggiormente a rischio ci sono quelli a base di latte, i formaggi molli, la verdura, le carni poco cotte e gli insaccati poco stagionati.