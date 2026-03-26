Richiamo di sugo vegetale Cereal Terra dai supermercati per presenza di corpi estranei, "non consumatelo"

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Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo del sugo vegetale del marchio Cereal Terra. Il lotto interessato dal provvedimento è il numero 14 01 28 con scadenza 14/01/2028. La misura adottata è giustificata dalla possibile presenza di corpi estranei “inferiori ai 2 mm”, si legge nel comunicato. Il Ministero consiglia ai consumatori di non consumare il prodotto ed eventualmente di restituirlo presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

Richiamo del sugo vegetale Cereal Terra

Giovedì 26 marzo il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto del sugo vegetale del marchio Cereal Terra. Nello specifico si tratta della confezione in vaso di vetro del peso di 190 g con scadenza il 14 gennaio 2028.

Il lotto interessato dal richiamo corrisponde alla data di scadenza, con numero 14 01 28. Il prodotto proviene dallo stabilimento di Ciriè (Torino), in via Ricardesco 15/17.

Ministero della Salute

Il richiamo, si legge nel documento, è dovuto alla possibile presenza di corpi estranei “inferiori ai 2 mm”. Il Ministero consiglia di non consumare il ragù di soia.

I consumatori possono restituire il prodotto nello stesso punto vendita in cui hanno effettuato l’acquisto.

Gli altri richiami della giornata

Quello del ragù vegetale non è stato l’unico richiamo della giornata. Il Ministero ha disposto anche il ritiro dei filetti di branzino del marchio Primia disponibili nei punti vendita Tigros, Basko e Iperal per lo stesso motivo: possibile presenza di corpi estranei.

Il lotto interessato è il numero GN2612251301-FD con data di scadenza 26/12/2027. Un altro richiamo riguarda, invece, le confezioni di tonno del marchio Sea Master per possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge. Il lotto è il numero 20261018625.

Cosa si intende per “corpi estranei”

Ogni anno circa settanta prodotti alimentari vengono ritirati dal commercio per la sospetta presenza di corpi estranei, ovvero elementi non dichiarati tra gli ingredienti.

L’evenienza più comune riguarda frammenti di metallo o plastica, spesso legati a incidenti fortuiti durante le fasi di lavorazione industriale. Oltre a questi, tra i contaminanti fisici possono figurare anche insetti o schegge di legno. Per tutelare i consumatori e l’integrità del marchio le aziende impiegano macchinari sofisticati che analizzano ogni fase della produzione, intercettando queste criticità prima della distribuzione e garantendo così standard di sicurezza sempre più elevati in tutta la filiera.