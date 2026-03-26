Richiamo di tonno Sea Master per istamina oltre i limiti di legge, quali sono i rischi per la salute

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Rischio chimico. Il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo di tonno pinna gialla marinato Sea Master per presenza di istamina oltre i limiti normativi consentiti. Il lotto coinvolto è uno, il prodotto viene venduto tramite banco pescheria sfuso. Il consiglio delle autorità è di non consumare il prodotto in caso di acquisto, evitando così di andare incontro a rischi per la salute.

Qual è il lotto richiamato

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto, considerato a rischio chimico, mercoledì 25 marzo 2026: riscontrata la presenza di istamina oltre i limiti normativi consentiti.

Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è UE ITU2K3S e che il tonno è stato commercializzato da Mar Grande SRL, azienda della provincia di Pulsano (Taranto), con il marchio Sea Master.

Ministero della Salute

Il lotto coinvolto è il numero 20261018625.

Cosa fare se si è acquistato il tonno richiamato

Se avete acquistati il prodotto di uno dei lotti in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cos’è l’istamina e quali sono i rischi per l’uomo

Come spiegato tra gli altri anche dalla Ulss 1 delle Dolomiti, l’intossicazione da istamina, nota anche come sindrome sgombroide si può verificare come risultato della decomposizione dell’istidina, un amminoacido presente nelle specie appartenenti alle famiglie Scombridae e Scomberascidae, tonno, sgombro, sarde, sardine, acciughe, da cui la patologia prende il nome.

Il deterioramento batterico e la produzione di istamina possono avvenire in ogni fase della ﬁliera.

Aviene in caso di conservazione del pesce a temperature inadeguate, quando non vengono mantenute costantemente sotto i 4 gradi.

La sindrome sgombroide è una patologia che si sviluppa attraverso la reazione di un enzima che si trova in alcune specie batteriche nell’intestino o nella pelle del pesce.

Il deterioramento dell’alimento non si può avvertire perché inodore e insapore.

L’istamina è già presente nel nostro corpo, serve a regolare il sistema immunitario e non è tossica di per sé.

Quando però è liberata in grandi quantità può provocare una reazione allergica che, nel caso di assunzione di un alimento deteriorato, si manifesta attraverso un’intossicazione alimentare.

La quantità di istamina necessaria per provocare degli effetti varia da soggetto a soggetto a seconda di fattori come sensibilità individuale, peso corporeo, composizione del pasto (alcool, verdure e formaggi), farmaci assunti e patologie.

La sindrome sgombroide può provocare diversi sintomi, che si manifestano da qualche minuto a qualche ora dopo l’ingestione del prodotto:

manifestazioni cutanee comuni (rash cutaneo particolarmente localizzato al viso e al collo, sensazione di intenso calore, orticaria, edema facciale, ponﬁ, iperemia congiuntivale, prurito);

(rash cutaneo particolarmente localizzato al viso e al collo, sensazione di intenso calore, orticaria, edema facciale, ponﬁ, iperemia congiuntivale, prurito); sintomi gastrointestinali (diarrea, dolore addominale, nausea, vomito, bruciore, gonﬁore della bocca e della lingua);

(diarrea, dolore addominale, nausea, vomito, bruciore, gonﬁore della bocca e della lingua); sintomi emodinamici (ipotensione, vertigini);

(ipotensione, vertigini); sintomi neurologici (mal di testa, palpitazioni, formicolio, disturbi alla visione, tremori, debolezza, sensazione di calore).