Richiamo di tonno Selezione Più dai supermercati In's per istamina, coinvolto un lotto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Richiamo per filetti di tonno a marca Selezione Più, dellaI. Schroeder KG (GmbH & Co.). Interessato un solo lotto, il 14714720726 (con data di conservazione 31/12/2027) e in formato per la vendita in confezioni da 250 grammi. La causa del richiamo è la possibile presenza di istamina in quantità superiore rispetto al consentito. Il Ministero della Salute invita chi ha acquistato il prodotto a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita.

Il richiamo: filetti di tonno

Secondo la nota di richiamo pubblicato in data 19 ottobre 2026, è stato disposto un richiamo per un prodotto a marchio Selezione Più, del produttore I. Schroeder KG (GmbH & Co.). La motivazione indicata è “possibile presenza di istamina”.

Il richiamo filetti di tonno surgelato confezionate nello stabilimento Kramer Fish, Middelgrondon 1, 8321 URK (Paesi Bassi).

In's

Le indicazioni chiedono ai consumatori che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

Il lotto e la scadenza

Per i filetti di tonno è segnalata una referenza: le confezioni da 250 grammi.

Il lotto interessato è:

lotto 14714720726 con data di produzione 01/06/2026;

con data di produzione 01/06/2026; la data di scadenza è il 31/12/2027.

Sul prodotto è riportata la seguente causale di ritiro: “Possibile presenza di istamina in quantità superiore rispetto a quanto consentito dai termini di legge”. A fini precauzionali, viene indicato di riportare il prodotto in negozio per la gestione secondo le procedure del punto vendita e il rimborso.

Cos’è l’istamina e quali sono i rischi per la salute

L’istamina è un composto organico azotato che contribuisce alle risposte infiammatorie. Ha la funzione di neurotrasmettitore a livello cerebrale ed è coinvolta in diversi processi dell’organismo come la regolazione del ritmo sonno-veglia, la termoregolazione del corpo e il corretto funzionamento del sistema cardiovascolare.

Si può finire intossicati da istamina e la condizione si manifesta quando si accumula nell’organismo una quantità maggiore rispetto a quella che viene degradata. Non essendo coinvolto il sistema immunitario, non si può parlare di allergia ma piuttosto di intolleranza.

I rischi per la salute sono una serie di sintomi associabili a una reazione allergica come eritema, orticaria, congiuntivite, aumento del muco nelle vie aeree, fino ad asma, rinite, crampi intestinali, ma anche diarrea e tachicardia.