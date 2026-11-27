Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È scattato il richiamo immediato di quattro lotti di Torta Sole a marchio Esselunga – Elisenda per la presenza oltre i limiti di legge di un fitofarmaco utilizzato come pesticida su un ingrediente impiegato nella preparazione. L’avviso riguarda i dolci venduti tra il 23 e il 26 novembre 2026 con scadenza compresa tra il 26 e il 29 novembre 2026.

Il richiamo di Torta Sole nei supermercati Esselunga per un pesticida

La catena della grande distribuzione Esselunga ha disposto il ritiro precauzionale dagli scaffali di quattro lotti di Torta Sole a marchio Esselunga – Elisenda.

Il richiamo è avvenuto a seguito dei controlli interni che hanno riscontrato la presenza oltre i limiti di legge di un fitofarmaco usato come pesticida su uno degli ingredienti impiegati nella ricetta.

Ministero della Salute

L’avviso ufficiale, datato 26 novembre 2026, specifica che il prodotto interessato è realizzato direttamente da Esselunga SpA presso lo stabilimento di via Giambologna 1 a Limito di Pioltello, nella città metropolitana di Milano, e commercializzato nei banchi forno in confezioni dal peso massimo di 1,6 chilogrammi.

I quattro lotti di Torta Sole coinvolti

Il provvedimento di richiamo riguarda esclusivamente le torte messe in vendita nei punti vendita della catena tra il 23 e il 26 novembre 2026 e contrassegnate da quattro specifici lotti di produzione coincidenti con le date di scadenza: 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026 e 29/11/2026.

Nella comunicazione diffusa ai clienti l’azienda raccomanda a chiunque avesse già acquistato il dolce appartenente ai lotti indicati di non consumarlo e di riconsegnarlo presso il punto vendita di acquisto per ottenere il relativo rimborso.

Cos’è un fitofarmaco e quali rischi comporta per la salute

Come chiarito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, i prodotti fitosanitari (comunemente definiti fitofarmaci, antiparassitari o pesticidi) comprendono l’insieme dei preparati impiegati in agricoltura per proteggere le piante coltivate da insetti, acari, funghi, batteri, roditori ed erbe infestanti, oltre che per regolare i processi fisiologici dei vegetali.

Sebbene le sostanze attive contenute in questi prodotti siano autorizzate e sottoposte a rigorose valutazioni sanitarie ed ecotossicologiche prima dell’immissione in commercio, il superamento delle soglie di tolleranza stabilite dalle normative europee e nazionali può comportare rischi tossicologici per la salute umana e per l’ambiente, rendendo necessario il ritiro immediato degli alimenti contaminati.