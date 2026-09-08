Richiamo di tranci di pesce spada Mobilpesca surgelati, mercurio oltre i limiti di legge: il lotto interessato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un nuovo richiamo alimentare riguarda un lotto di tranci di pesce spada Mobilpesca surgelati. La causa del provvedimento adottato dal ministero della Salute è il superamento dei limiti di legge per quanto riguarda il mercurio contenuto all’interno dell’alimento. L’avvertenza per i consumatori è quella di non consumare il prodotto e riportarlo nel punto vendita in cui è stato acquistato.

L’avviso di richiamo dei tranci di pesce spada Mobilpesca

L’avviso del ministero della Salute porta la data del 3 settembre. Il prodotto interessato dal richiamo è la confezione da 450 grammi di tranci di pesce spada surgelati a marchio Mobilpesca surgelati.

Il lotto di produzione è V15290. La data di scadenza o termine minimo di conservazione è 31 gennaio 2028.

Ministero della Salute

Il motivo del richiamo, come reso noto dal ministero, è il superamento dei limiti di legge per mercurio.

L’avvertenza per i consumatori

Come si legge nell’avviso pubblicato dal ministero della Salute, l’avvertenza per i consumatori che hanno acquistato i tranci di pesce spada surgelati Mobilpesca interessati dal richiamo alimentare è quella di non consumare il prodotto appartenente al lotto indicato e di riportarlo al punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

Gli effetti del mercurio sulla salute

Come spiegato dall’Istituto Superiore di Sanità, il mercurio è un contaminante ambientale che tende ad accumularsi nell’organismo dei pesci e molluschi in base al processo di “biomagnificazione”, a causa del quale il contenuto di mercurio risulta più elevato nei pesci predatori di grossa taglia, come pesce spada, squalo e tonno.

In aggiunta al consiglio di consumare pesce 2-3 volte a settimana (contenuto nelle linee guida per una sana alimentazione per la popolazione generale), l’EFSA, Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority), ha indicato per alcune categorie di consumatori, come bambini, donne in età fertile, donne in gravidanza e durante l’allattamento, di variare le specie di pesce consumato limitando il consumo di quelle che potrebbero avere un maggiore contenuto di metilmercurio.

Il motivo dietro a questa indicazione è che le alte concentrazioni di mercurio ingerite con questi alimenti possono risultare tossiche per il sistema nervoso dei bambini e durante la vita fetale.