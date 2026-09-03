Richiamo di trippa preparata con sugo Simmenthal per possibile contaminazione da allergeni: i lotti coinvolti

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Bolton Food ritira cinque lotti di trippa al sugo Simmenthal per possibile presenza non dichiarata di soia e senape in etichetta. Coinvolti dal richiamo cinque lotti in totale, prodotti nello stabilimento di Aprilia (Latina). Il Ministero della Salute invita i soggetti allergici a non consumare in caso di acquisto ed effettuare la restituzione al negozio.

Richiamo Simmenthal, trippa al sugo ritirata

Nuovo stop alimentare per un prodotto molto diffuso sugli scaffali della grande distribuzione italiana. Bolton Food Spa, titolare del marchio Simmenthal, ha disposto il richiamo precauzionale di cinque lotti di trippa preparata con sugo, venduta in lattine metalliche da 420 grammi.

A comunicarlo è stato il Ministero della Salute attraverso il portale dedicato agli avvisi di sicurezza alimentare, dopo la segnalazione arrivata anche dalla catena di supermercati Tigros.

Ministero della Salute

Allergeni non dichiarati in etichetta

Il problema riguarda un possibile rischio allergeni. Sulle confezioni non risulterebbero indicate soia e senape, sostanze che potrebbero essere finite nel prodotto per una cross-contaminazione avvenuta in fase di lavorazione.

Si tratta di un’omissione che, per chi soffre di allergie a questi due alimenti, può rappresentare un pericolo concreto anche in caso di tracce minime.

Quali sono i lotti e le scadenze

I lotti coinvolti nel richiamo sono due gruppi distinti. Il primo comprende le confezioni contrassegnate K104 e K105, con termine minimo di conservazione fissato al 30 aprile 2029.

Il secondo riguarda i lotti K155, K175 e K176, con scadenza indicata al 30 giugno 2029. Lo stabilimento di produzione si trova ad Aprilia, in provincia di Latina, in via Matteotti 2, identificato dal bollo comunitario IT 14 L UE.

L’avviso ufficiale porta la data del 2 settembre, e le confezioni interessate risultano già ritirate dagli scaffali dei negozi coinvolti. Tuttavia, è possibile che alcuni consumatori abbiano fatto in tempo ad acquistarle.

Come da prassi in questi casi, l’indicazione fornita è chiara: chi ha acquistato le confezioni con i lotti segnalati e soffre di allergia alla soia o alla senape non deve consumare il prodotto, ma riportarlo al punto vendita dove è stato comprato per ottenere il rimborso.

Altri richiami recenti

Il caso della trippa Simmenthal si aggiunge a una serie di allerte diffuse dal Ministero della Salute nelle ultime settimane. Tra fine agosto e inizio settembre sono stati ritirati diversi prodotti, come un lotto di gorgonzola DOP a marchio IDAL, prodotto da Granarolo, per possibile presenza di Listeria monocytogenes.

Fra gli altri casi recenti, anche due lotti di salame Galbanetto a marchio Galbani, prodotto da Egidio Galbani Srl a Melzo (Milano), per il rischio di corpi estranei nell’impasto.

Coop ha richiamato invece un lotto di Succo di Arancia Rossa Biologico Libera Terra, venduto in alcuni punti Unicoop Firenze, per la presenza di alcol etilico non dichiarato (circa il 2% in volume), dovuto a una fermentazione indesiderata.