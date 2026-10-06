Richiamo di trofie Tre Mulini dai supermercati Eurospin, possibili corpi metallici in 2 lotti di pasta
L'avviso del ministero della Salute sul richiamo di due lotti di trofie Tre Mulini dai supermercati Eurospin: "Possibili corpi metallici"
Il ministero della Salute ha comunicato un nuovo avviso di richiamo che riguarda due lotti di pasta, le trofie Tre Mulini, richiamati dai supermercati Eurospin per la “possibile presenza di corpi estranei metallici”. L’avvertenza per i consumatori è quella di “non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita di acquisto”.
- L'avviso del richiamo di trofie Tre Mulini dai supermercati Eurospin
- L'avvertenza per chi ha acquistato il prodotto
- Come si valuta il rischio in sicurezza alimentare
L’avviso del richiamo di trofie Tre Mulini dai supermercati Eurospin
La data riportata sull’avviso del ministero della Salute è quella del 25 settembre 2026, ma la pubblicazione sul sito è avvenuta nella giornata di lunedì 5 ottobre.
Il richiamo riguarda le confezioni 2×500 grammi di trofie Tre Mulini commercializzate da Eurospin Italia e, in particolare, i lotti di produzione 260901 e 260902.
Il nome del produttore è “P.A.C. – Prodotti Agroalimentari Carbone”, mentre la sede dello stabilimento produttivo è “via Alessandro Volta, 1 – 85025 Melfi (PZ)”.
Sono due le date di scadenza indicate nell’avviso: 30/11/2026 e 01/12/2026.
Il motivo del provvedimento adottato dal ministero della Salute è la “possibile presenza di corpi estranei metallici”.
L’avvertenza per chi ha acquistato il prodotto
L’avviso diffuso dal ministero della Salute riporta anche una particolare avvertenza per tutti coloro che hanno acquistato i lotti di pasta Tre Mulini interessati dal richiamo “per rischio fisico”.
Nello specifico, è indicato di “non consumare il prodotto” e di “riportarlo al punto vendita di acquisto“.
Come si valuta il rischio in sicurezza alimentare
Come spiegato dal ministero della Salute, il rischio è “la funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute conseguente alla presenza di un pericolo”.
In sicurezza alimentare, nello specifico, il pericolo può essere rappresentato “da un agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, oppure la condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute”.
Il processo di valutazione del rischio si compone di 4 fasi:
- Individuazione del pericolo
- Caratterizzazione del pericolo
- Valutazione dell’esposizione al pericolo
- Caratterizzazione del rischio.
La valutazione del rischio, ha sottolineato ancora il ministero della Salute, deve essere:
- indipendente
- obiettiva
- trasparente
- basata sulle informazioni e sui dati scientifici disponibili.
In Italia è la Sezione per la sicurezza alimentare del CNSA a eseguire la valutazione del rischio e a formulare pareri scientifici in materia di sicurezza alimentare.