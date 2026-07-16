Richiamo di uova Avicola Emiliana per salmonella, coinvolti 4 lotti: quali sono i rischi in caso di consumo
Uova Avicola Emiliana richiamate per rischio microbiologico dai supermercati, presenza di salmonella dopo le analisi: i lotti coinvolti
Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato alcune uova. Si tratta di quelle prodotte da Avicola Emiliana e il motivo è la presenza di salmonella: le autorità hanno quindi segnalato 4 lotti. Il prodotto non va consumato, ma va immediatamente riportato al punto vendita per evitare rischi legati alla salute.
- Quali sono i lotti delle uova con la salmonella
- Cosa fare se si sono acquistate le uova richiamate
- Cosa si rischia con la salmonellosi
Quali sono i lotti delle uova con la salmonella
Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di 4 lotti, considerato a rischio microbiologico, il 14 luglio 2026. Lo ha fatto dopo aver riscontrato la presenza di salmonella.
Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è CE IT Z046F / 015MO189 e che le uova sono vendute in confezioni da 30 o da 6.
I lotti in questione sono:
- 50/26
- 51/26
- 52/26
- 53/56
Le date di scadenza sono:
- 19 luglio 2026
- 23 luglio 2026
- 26 luglio 2026
- 30 luglio 2026
Cosa fare se si sono acquistate le uova richiamate
Se avete acquistato una confezione dei lotti in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.
Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.
Cosa si rischia con la salmonellosi
Come spiegato dal Ministero della Salute, la salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.
Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, risultano essere le principali cause di infezione.
Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. I carnivori sono poco ricettivi.
Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite (infiammazione del tratto digestivo che coinvolge l’enterite dell’intestino tenue e la colite del colon).
La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante, al numero di microrganismi ingeriti e a fattori di resistenza del paziente.
Soggetti a rischio sono:
- anziani;
- bambini;
- donne in gravidanza;
- individui affetti da anemia falciforme;
- individui affetti da Hiv (per questi ultimi l’infezione da salmonella si manifesta anche con ricorrenti episodi di setticemia non tifoidea).