Richiamo di uova Avicola Emiliana per salmonella, coinvolti 4 lotti: quali sono i rischi in caso di consumo

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato alcune uova. Si tratta di quelle prodotte da Avicola Emiliana e il motivo è la presenza di salmonella: le autorità hanno quindi segnalato 4 lotti. Il prodotto non va consumato, ma va immediatamente riportato al punto vendita per evitare rischi legati alla salute.

Quali sono i lotti delle uova con la salmonella

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di 4 lotti, considerato a rischio microbiologico, il 14 luglio 2026. Lo ha fatto dopo aver riscontrato la presenza di salmonella.

Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è CE IT Z046F / 015MO189 e che le uova sono vendute in confezioni da 30 o da 6.

I lotti in questione sono:

50/26

51/26

52/26

53/56

Le date di scadenza sono:

19 luglio 2026

23 luglio 2026

26 luglio 2026

30 luglio 2026

Cosa fare se si sono acquistate le uova richiamate

Se avete acquistato una confezione dei lotti in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la salmonellosi

Come spiegato dal Ministero della Salute, la salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.

Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, risultano essere le principali cause di infezione.

Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. I carnivori sono poco ricettivi.

Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite (infiammazione del tratto digestivo che coinvolge l’enterite dell’intestino tenue e la colite del colon).

La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante, al numero di microrganismi ingeriti e a fattori di resistenza del paziente.

Soggetti a rischio sono:

anziani;

bambini;

donne in gravidanza;

in individui affetti da anemia falciforme;

individui affetti da Hiv (per questi ultimi l’infezione da salmonella si manifesta anche con ricorrenti episodi di setticemia non tifoidea).