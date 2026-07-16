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Richiamo di uova Avicola Emiliana per salmonella, coinvolti 4 lotti: quali sono i rischi in caso di consumo

Uova Avicola Emiliana richiamate per rischio microbiologico dai supermercati, presenza di salmonella dopo le analisi: i lotti coinvolti

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato alcune uova. Si tratta di quelle prodotte da Avicola Emiliana e il motivo è la presenza di salmonella: le autorità hanno quindi segnalato 4 lotti. Il prodotto non va consumato, ma va immediatamente riportato al punto vendita per evitare rischi legati alla salute.

Quali sono i lotti delle uova con la salmonella

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di 4 lotti, considerato a rischio microbiologico, il 14 luglio 2026. Lo ha fatto dopo aver riscontrato la presenza di salmonella.

Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è CE IT Z046F / 015MO189 e che le uova sono vendute in confezioni da 30 o da 6.

I lotti in questione sono:

  • 50/26
  • 51/26
  • 52/26
  • 53/56

Le date di scadenza sono:

  • 19 luglio 2026
  • 23 luglio 2026
  • 26 luglio 2026
  • 30 luglio 2026

Cosa fare se si sono acquistate le uova richiamate

Se avete acquistato una confezione dei lotti in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la salmonellosi

Come spiegato dal Ministero della Salute, la salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.

Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, risultano essere le principali cause di infezione.

Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. I carnivori sono poco ricettivi.

Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite (infiammazione del tratto digestivo che coinvolge l’enterite dell’intestino tenue e la colite del colon).

La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante, al numero di microrganismi ingeriti e a fattori di resistenza del paziente.

Soggetti a rischio sono:

  • anziani;
  • bambini;
  • donne in gravidanza;
  • individui affetti da anemia falciforme;
  • individui affetti da Hiv (per questi ultimi l’infezione da salmonella si manifesta anche con ricorrenti episodi di setticemia non tifoidea).

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