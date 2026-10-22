Richiamo di uova bio NaturaSì dai supermercati per salmonella, coinvolto un lotto
Il Ministero della Salute ha diffuso la nota sul richiamo delle uova bio NaturaSì dai supermercati per il rischio di salmonella: quale lotto controllare
Maxi richiamo delle uova biologiche NaturaSì per possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza di salmonella nel prodotto alimentare. Il Ministero della Salute ha diffuso una nota sul ritiro del prodotto specificando il lotto, la scadenza e il tipo di confezione da controllare, nel caso fossero già state acquistate.
Il ritiro delle uova bio NaturaSì
Il 19 ottobre è stato disposto il richiamo di ben 17 lotti di uova prodotte e confezionate dall’azienda agricola Olivero Claudio, ma vendute e commercializzate anche con marchi diversi.
Si tratta di uova bio prodotte da galline libere di razzolare a terra e nutrite con Mais ed erba medica.
In due avvisi di richiamo si legge che le uova oggetto del provvedimento sono vendute sia sfuse che confezionate in cartoni da quattro, sei e dieci uova e commercializzate sia a marchio “Olivero Organic Soc.Agr.Coop.” che a marchio “SìEssenziale” per la società “EcorNaturasì”.
Il richiamo è stato disposto dallo stesso produttore in via precauzionale dopo che, a seguito di controlli interni in autotutela, è emersa la presenza di Salmonella typhimurium.
Le uova interessate arrivano tutte dall’allevamento 128CN019 e riportano un codice di lotto che inizia con “1A” e hanno data di scadenza compresa tra il 26 ottobre e l’11 novembre 2026.
I lotti ritirati
Le uova che sono state ritirate fanno parte di due diversi richiami.
Uno riguarda le SìEssenziali, in confezioni da 10 uova, con il numero di lotto 1A081026 e la data di scadenza 05/11/2026.
Il secondo elenca diversi lotti di uova di Olivero Claudio, sfuse e in confezioni da 4 e 6, con i numeri di lotto 1A280926, 1A20926, 1A300926, 1A011026, 1A021026, 1A031026, 1A041026, 1A051026, 1A061026, 1A071026, 1A081026, 1A091026, 1A101026, 1A111026, 1A121026, 1A131026 e 1A141026, e le date di scadenza dal 26/10/2026 all’11/11/2026.
L’azienda agricola produttrice ha assicurato che le confezioni potenzialmente interessate dalla contaminazione sono state segnalate ai negozi e sono in fase di ritiro.
Chi avesse già acquistato le confezioni con i lotti e le scadenze interessate dal richiamo, non deve consumare il prodotto ed è invitato a riportarlo presso il punto vendita.
Cos’è la salmonellosi
Dalla Salmonella enterica, una specie batterica che vive nell’intestino di uomini e animali, nel suolo e nelle falde acquifere, si può contrarre un’infezione gastrointestinale.
Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium sono i ceppi più diffusi nell’uomo e negli animali, responsabili della maggior parte delle salmonellosi che si sviluppano nei Paesi industrializzati.
La salmonellosi si può contrarre mangiando alimenti o bevendo liquidi contaminati dal batterio, oppure entrando in contatto con oggetti contaminati o animali infetti.
Gli alimenti che più facilmente possono essere contaminati sono appunto carne, pollame e frutti di mare crudi; latte e uova crudi non pastorizzati; frutta e verdura irrigate con acqua contaminata.
La contaminazione degli alimenti può avvenire durante la produzione e la preparazione, o dopo la cottura, per una scorretta manipolazione o scarse norme igieniche.