Richiamo di uova bio NaturaSì dai supermercati per salmonella, coinvolto un lotto

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Maxi richiamo delle uova biologiche NaturaSì per possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza di salmonella nel prodotto alimentare. Il Ministero della Salute ha diffuso una nota sul ritiro del prodotto specificando il lotto, la scadenza e il tipo di confezione da controllare, nel caso fossero già state acquistate.

Il ritiro delle uova bio NaturaSì

Il 19 ottobre è stato disposto il richiamo di ben 17 lotti di uova prodotte e confezionate dall’azienda agricola Olivero Claudio, ma vendute e commercializzate anche con marchi diversi.

Si tratta di uova bio prodotte da galline libere di razzolare a terra e nutrite con Mais ed erba medica.

In due avvisi di richiamo si legge che le uova oggetto del provvedimento sono vendute sia sfuse che confezionate in cartoni da quattro, sei e dieci uova e commercializzate sia a marchio “Olivero Organic Soc.Agr.Coop.” che a marchio “SìEssenziale” per la società “EcorNaturasì”.

Il richiamo è stato disposto dallo stesso produttore in via precauzionale dopo che, a seguito di controlli interni in autotutela, è emersa la presenza di Salmonella typhimurium.

Le uova interessate arrivano tutte dall’allevamento 128CN019 e riportano un codice di lotto che inizia con “1A” e hanno data di scadenza compresa tra il 26 ottobre e l’11 novembre 2026.

I lotti ritirati

Le uova che sono state ritirate fanno parte di due diversi richiami.

Uno riguarda le SìEssenziali, in confezioni da 10 uova, con il numero di lotto 1A081026 e la data di scadenza 05/11/2026.

Il secondo elenca diversi lotti di uova di Olivero Claudio, sfuse e in confezioni da 4 e 6, con i numeri di lotto 1A280926, 1A20926, 1A300926, 1A011026, 1A021026, 1A031026, 1A041026, 1A051026, 1A061026, 1A071026, 1A081026, 1A091026, 1A101026, 1A111026, 1A121026, 1A131026 e 1A141026, e le date di scadenza dal 26/10/2026 all’11/11/2026.

L’azienda agricola produttrice ha assicurato che le confezioni potenzialmente interessate dalla contaminazione sono state segnalate ai negozi e sono in fase di ritiro.

Chi avesse già acquistato le confezioni con i lotti e le scadenze interessate dal richiamo, non deve consumare il prodotto ed è invitato a riportarlo presso il punto vendita.

Cos’è la salmonellosi

Dalla Salmonella enterica, una specie batterica che vive nell’intestino di uomini e animali, nel suolo e nelle falde acquifere, si può contrarre un’infezione gastrointestinale.

Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium sono i ceppi più diffusi nell’uomo e negli animali, responsabili della maggior parte delle salmonellosi che si sviluppano nei Paesi industrializzati.

La salmonellosi si può contrarre mangiando alimenti o bevendo liquidi contaminati dal batterio, oppure entrando in contatto con oggetti contaminati o animali infetti.

Gli alimenti che più facilmente possono essere contaminati sono appunto carne, pollame e frutti di mare crudi; latte e uova crudi non pastorizzati; frutta e verdura irrigate con acqua contaminata.

La contaminazione degli alimenti può avvenire durante la produzione e la preparazione, o dopo la cottura, per una scorretta manipolazione o scarse norme igieniche.