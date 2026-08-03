Richiamo di uova commercializzate da Eurospin per rischio Salmonella enteritidis, il lotto interessato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso relativo al richiamo alimentare di un lotto di uova fresche da allevamento all’aperto a causa della presenza di Salmonella enteritidis. Il prodotto è commercializzato con il marchio Delizie del Sole nei punti vendita Eurospin.

Rischio salmonella, richiamato lotto di uova

Il richiamo è stato disposto a scopo precauzionale. Il prodotto non va consumato, ma va riportato al punto vendita d’acquisto per la sostituzione.

Il singolo lotto di produzione coinvolto è identificabile con codice Istat 1IT040VR006 e scadenza 04/08/2026. Tali informazioni sono presenti sul guscio dell’uovo.

Ministero della Salute

Di seguito tutti i dettagli relativi al lotto coinvolto dal richiamo alimentare:

denominazione di vendita Uova all’aperto M Delizie del Sole 16 CF X6;

commercializzato da Eurospin Italia S.p.A.;

nome del produttore Agricola Tre Valli Soc. Coop.;

sede dello stabilimento via Aeroporto 18, 37060 Caselle di Sommacampagna (VR);

marchio di identificazione stabilimento IT Q8C3N;

lotto di produzione (Codice ISTAT) 1IT040VR006;

data di scadenza 04/08/2026;

formato/descrizione confezione da 6 uova (peso 348 g).

Dove si trova la salmonella

Il sito dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità) spiega che la Salmonella è il batterio più comune nel caso di infezioni alimentari.

I batteri della Salmonella sono presenti in natura in più di 2.000 varianti, ma i ceppi più diffusi nelle infezioni umane e animali sono due: Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.

L’infezione si trasmette tramite l’ingestione di cibi o bevande contaminate, oppure per contatto. I principali veicoli di trasmissione della salmonella sono alimenti, acqua contaminata e animali domestici.

Il cibo contaminato non presenta alcuna differenza dalla norma per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche.

Gli alimenti a maggiore rischio salmonella sono:

uova crude (o poco cotte) e cibi che contengono uova;

latte crudo e suoi derivati;

carne (in particolar modo quelle crude o poco cotte);

salse e condimenti per insalate;

gelati e preparati per dolci;

frutta e verdura.

I sintomi della salmonella

I sintomi della salmonella sono i classici disturbi del tratto gastrointestinale con

febbre;

dolore addominale;

nausea;

vomito;

diarrea.

I sintomi possono presentarsi anche in forma più grave con infezioni a carico di ossa e meningi. Sono maggiormente a rischio i bambini, gli anziani e i soggetti con deficit immunitari. Talvolta la salmonellosi è del tutto asintomatica.

Nella maggior parte dei casi l’infezione da salmonella passa da sola nel giro di 4-7 giorni.

La terapia di supporto richiesta è la semplice ingestione di acqua per reidratare l’organismo e il ricorso a fermenti lattici e probiotici di tanto in tanto. La somministrazione di antibiotici e il ricorso all’ospedale devono essere valutati dai medici.