Richiamo di uova commercializzate da Eurospin per rischio Salmonella enteritidis, il lotto interessato
Il lotto di uova richiamato per rischio Salmonella va riportato al punto vendita d'acquisto, dove è possibile procedere a un cambio merce
Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso relativo al richiamo alimentare di un lotto di uova fresche da allevamento all’aperto a causa della presenza di Salmonella enteritidis. Il prodotto è commercializzato con il marchio Delizie del Sole nei punti vendita Eurospin.
Rischio salmonella, richiamato lotto di uova
Il richiamo è stato disposto a scopo precauzionale. Il prodotto non va consumato, ma va riportato al punto vendita d’acquisto per la sostituzione.
Il singolo lotto di produzione coinvolto è identificabile con codice Istat 1IT040VR006 e scadenza 04/08/2026. Tali informazioni sono presenti sul guscio dell’uovo.
Di seguito tutti i dettagli relativi al lotto coinvolto dal richiamo alimentare:
- denominazione di vendita Uova all’aperto M Delizie del Sole 16 CF X6;
- commercializzato da Eurospin Italia S.p.A.;
- nome del produttore Agricola Tre Valli Soc. Coop.;
- sede dello stabilimento via Aeroporto 18, 37060 Caselle di Sommacampagna (VR);
- marchio di identificazione stabilimento IT Q8C3N;
- lotto di produzione (Codice ISTAT) 1IT040VR006;
- data di scadenza 04/08/2026;
- formato/descrizione confezione da 6 uova (peso 348 g).
Dove si trova la salmonella
Il sito dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità) spiega che la Salmonella è il batterio più comune nel caso di infezioni alimentari.
I batteri della Salmonella sono presenti in natura in più di 2.000 varianti, ma i ceppi più diffusi nelle infezioni umane e animali sono due: Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.
L’infezione si trasmette tramite l’ingestione di cibi o bevande contaminate, oppure per contatto. I principali veicoli di trasmissione della salmonella sono alimenti, acqua contaminata e animali domestici.
Il cibo contaminato non presenta alcuna differenza dalla norma per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche.
Gli alimenti a maggiore rischio salmonella sono:
- uova crude (o poco cotte) e cibi che contengono uova;
- latte crudo e suoi derivati;
- carne (in particolar modo quelle crude o poco cotte);
- salse e condimenti per insalate;
- gelati e preparati per dolci;
- frutta e verdura.
I sintomi della salmonella
I sintomi della salmonella sono i classici disturbi del tratto gastrointestinale con
- febbre;
- dolore addominale;
- nausea;
- vomito;
- diarrea.
I sintomi possono presentarsi anche in forma più grave con infezioni a carico di ossa e meningi. Sono maggiormente a rischio i bambini, gli anziani e i soggetti con deficit immunitari. Talvolta la salmonellosi è del tutto asintomatica.
Nella maggior parte dei casi l’infezione da salmonella passa da sola nel giro di 4-7 giorni.
La terapia di supporto richiesta è la semplice ingestione di acqua per reidratare l’organismo e il ricorso a fermenti lattici e probiotici di tanto in tanto. La somministrazione di antibiotici e il ricorso all’ospedale devono essere valutati dai medici.