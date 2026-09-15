Richiamo di uova Despar e Fattorie Natura dai supermercati per salmonella sul guscio, un lotto coinvolto
Uova Despar e Fattorie Natura richiamate per rischio microbiologico dai supermercati, presenza di salmonella dopo le analisi: il lotto coinvolto
Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato delle uova prodotte dalla società agricola Fiorin di Lionello per la presenza di salmonella sul guscio, vendute anche a marchio Despar e Fattorie Natura: le autorità hanno quindi segnalato il lotto numero H10813. Il prodotto non va consumato, ma va immediatamente riportato al punto vendita per evitare rischi legati alla salute.
- Qual è il lotto contaminato dalla salmonella
- Cosa fare se si sono acquistate le uova richiamate
- Cosa si rischia con la salmonellosi
Qual è il lotto contaminato dalla salmonella
Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto, considerato a rischio microbiologico, il 10 settembre 2026. Lo ha fatto dopo aver riscontrato la presenza di salmonella sul guscio.
Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 03010 e che le uova sono vendute in cartoni da 4 e da 6 a seconda che siano a marchio Despar o Fattorie Natura.
Il lotto in questione è il numero H10813, con data di scadenza fissata a domenica 27 settembre 2026.
Cosa fare se si sono acquistate le uova richiamate
Se avete acquistato una confezione del lotto in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.
Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.
Cosa si rischia con la salmonellosi
Come spiegato dal Ministero della Salute, la salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.
Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, risultano essere le principali cause di infezione.
Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. I carnivori sono poco ricettivi.
Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite (infiammazione del tratto digestivo che coinvolge l’enterite dell’intestino tenue e la colite del colon).
La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante, al numero di microrganismi ingeriti e a fattori di resistenza del paziente.
Soggetti a rischio sono:
- anziani;
- bambini;
- donne in gravidanza;
- individui affetti da anemia falciforme;
- individui affetti da Hiv (per questi ultimi l’infezione da salmonella si manifesta anche con ricorrenti episodi di setticemia non tifoidea).