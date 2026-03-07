Richiamo di uova di Pasqua al cioccolato fondente Marchesi 1824 per rischio corpi estranei, i lotti coinvolti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo alimentare cautelativo che riguarda lotti di uova di Pasqua prodotte da Marchesi 1824. La motivazione riguarda la possibile presenza di corpi estrani metallici nell’alimento. Come sempre nel caso di richiami alimentari, la raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita d’acquisto.

Rischio corpi estranei, richiamate uova di Pasqua

Il provvedimento è stato emesso il 5 marzo 2026 e pubblicato sul sito del Ministero della Salute il giorno successivo.

Nel restituire il prodotto al punto vendita, gli acquirenti potranno optare per il rimborso o per un cambio alla pari. Attenzione: il richiamo riguarda solo alcuni lotti specifici, mentre tutte le altre confezioni devono essere considerate sicure.

Di seguito i dati per identificare i prodotti coinvolti:

prodotto – Uova di Pasqua al cioccolato fondente;

marchio – Marchesi 1824;

sede dello stabilimento – via Orobia 3 a Milano;

lotti interessati – tutti i lotti compresi tra L1260209 e L1260303;

termine minimo di conservazione – 9 aprile 2026 e 9 maggio 2026.

tipologia del prodotto – Uovo fondente 100-800 grammi, Uovo mandorlato 500 grammi, Uovo ripieno noci;

motivo del richiamo – cautelativo, possibile presenza di corpi estranei metallici.

L’azienda si è attivata per il richiamo dei lotti interessati

L’azienda Marchesi 1824 (marchio del Gruppo Prada) si è già attivata su più fronti per limitare i rischi:

punti vendita fisici – esposizione di cartelli informativi per i clienti;

e-commerce – i consumatori che hanno acquistato online sono già stati contattati direttamente per gestire il rientro del prodotto;

ingrosso – i clienti commerciali sono stati avvisati e i prodotti oggetto della segnalazione sono stati bloccati.

Pasqua è ancora lontana (nel 2026 cade di domenica 5 aprile), per cui c’è ancora tempo per rimediare.

Il sistema dei controlli alimentari

In tutti i punti vendita interessati i lotti oggetto del richiamo sono già stati rimossi. È comunque buona norma prestare attenzione in fase di acquisto.

Si specifica che la rimozione di un prodotto dagli scaffali in seguito a un richiamo alimentare non deve far dubitare della serietà dell’azienda produttrice: nella filiera alimentare casi come questi capitano con cadenza quasi quotidiana. La notizia di un richiamo è la prova che i sistemi di controllo in Italia funzionano egregiamente.