Richiamo di uova Ovo Mio per possibile presenza di salmonella in un lotto, quali sono i rischi se consumate
Uova Ovo Mio richiamate per rischio microbiologico dai supermercati, possibile presenza di salmonella dopo le analisi: il lotto coinvolto
Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato delle uova prodotte da Ovo Mio per la possibile presenza di salmonella: le autorità hanno quindi segnalato il lotto numero S226. Il prodotto non va consumato, ma va immediatamente riportato al punto vendita per evitare rischi legati alla salute.
- Qual è il lotto che potrebbe essere contaminato dalla salmonella
- Cosa fare se si sono acquistate le uova richiamate
- Cosa si rischia con la salmonellosi
Qual è il lotto che potrebbe essere contaminato dalla salmonella
Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto, considerato a rischio microbiologico, il 17 luglio 2026. Lo ha fatto dopo aver riscontrato la possibile presenza di salmonella.
Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è IT W4Y63 CE e che le uova sono vendute in cartoni da 180-108-72-60 o in confezioni da 6.
Il lotto in questione è il numero S226, con data di scadenza fissata a mercoledì 22 luglio 2026.
Cosa fare se si sono acquistate le uova richiamate
Se avete acquistato una confezione del lotto in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.
Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.
Cosa si rischia con la salmonellosi
Come spiegato dal Ministero della Salute, la salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.
Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, risultano essere le principali cause di infezione.
Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. I carnivori sono poco ricettivi.
Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite (infiammazione del tratto digestivo che coinvolge l’enterite dell’intestino tenue e la colite del colon).
La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante, al numero di microrganismi ingeriti e a fattori di resistenza del paziente.
Soggetti a rischio sono:
- anziani;
- bambini;
- donne in gravidanza;
- individui affetti da anemia falciforme;
- individui affetti da Hiv (per questi ultimi l’infezione da salmonella si manifesta anche con ricorrenti episodi di setticemia non tifoidea).