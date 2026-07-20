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Richiamo di uova Ovo Mio per possibile presenza di salmonella in un lotto, quali sono i rischi se consumate

Uova Ovo Mio richiamate per rischio microbiologico dai supermercati, possibile presenza di salmonella dopo le analisi: il lotto coinvolto

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato delle uova prodotte da Ovo Mio per la possibile presenza di salmonella: le autorità hanno quindi segnalato il lotto numero S226. Il prodotto non va consumato, ma va immediatamente riportato al punto vendita per evitare rischi legati alla salute.

Qual è il lotto che potrebbe essere contaminato dalla salmonella

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto, considerato a rischio microbiologico, il 17 luglio 2026. Lo ha fatto dopo aver riscontrato la possibile presenza di salmonella.

Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è IT W4Y63 CE e che le uova sono vendute in cartoni da 180-108-72-60 o in confezioni da 6.

Il lotto in questione è il numero S226, con data di scadenza fissata a mercoledì 22 luglio 2026.

Cosa fare se si sono acquistate le uova richiamate

Se avete acquistato una confezione del lotto in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la salmonellosi

Come spiegato dal Ministero della Salute, la salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.

Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, risultano essere le principali cause di infezione.

Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. I carnivori sono poco ricettivi.

Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite (infiammazione del tratto digestivo che coinvolge l’enterite dell’intestino tenue e la colite del colon).

La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante, al numero di microrganismi ingeriti e a fattori di resistenza del paziente.

Soggetti a rischio sono:

  • anziani;
  • bambini;
  • donne in gravidanza;
  • individui affetti da anemia falciforme;
  • individui affetti da Hiv (per questi ultimi l’infezione da salmonella si manifesta anche con ricorrenti episodi di setticemia non tifoidea).

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