Richiamo di uova per presenza di salmonella, sono quelle a guscio bianco: "Non consumatele"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di un richiamo di alcune uova dal mercato per presenza di salmonella. Si tratta di uova fresche a guscio bianco, che potrebbero contenere microrganismi patogeni. L’avvertenza per i clienti è quella di non consumare il prodotto e riconsegnarlo.

Richiamo di uova per salmonella: i lotti interessati

L’avviso del ministero della Salute reca la data del 19 febbraio. Il marchio del prodotto interessato dal richiamo è “La casetta delle uova” e il produttore è “Soc. Agr. Faccioli Marco & C. Sas (Centro Imballaggio IT020038)”. La sede dello stabilimento è “Roverbella via Monte Sei Busi 25/2”.

Il lotto di produzione è “1-29”. Le confezioni interessate sono quelle da 6-12-30 uova. La denominazione di vendita è “uova fresche“.

ministero della Salute

Il motivo del richiamo delle uova dal mercato

Il motivo del richiamo delle uova dal mercato, indicato nell’avviso pubblicato dal ministero della Salute, è “presenza microrganismi patogeni (salmonella spp)”.

Le avvertenze ai clienti che hanno acquistato le uova

L’avvertenza per i clienti che hanno acquistato le uova è quella di non consumare il prodotto con lotto di scadenza indicato (uova guscio bianco) e di riconsegnarlo in sede, contattando il numero WhatsApp 03761230987.

Cos’è la salmonella e i sintomi della salmonellosi

Come documentato sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità, la salmonella è “l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche”.

La gravità dei sintomi varia da semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) a forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi) che si verificano in particolar modo in soggetti fragili, come anziani, bambini e soggetti con deficit a carico del sistema immunitario.

I sintomi possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati (in genere dopo 12-36 ore) e durano tra i 4 e i 7 giorni. In alcuni casi si può rendere necessario il ricovero, ma nella maggior parte dei casi la malattia ha un decorso benigno.

L’infezione viene trasmessa per via oro-fecale, tramite l’ingestione di cibi o bevande contaminate o per contatto, attraverso la manipolazione di oggetti o piccoli animali in cui siano presenti le salmonelle.