Richiamo di uova San Pietro - Salis Antonella per rischio di salmonella in diversi lotti prodotti a Villacidro

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C’è un potenziale rischio di salmonella dietro il richiamo di diversi lotti di uova fresche a marchio San Pietro – Salis Antonella annunciato dal ministero della Salute. L’avvertenza per i consumatori è quella di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

Il richiamo delle uova San Pietro – Salis Antonella

L’avviso del ministero della Salute porta la data di lunedì 23 marzo. Il richiamo riguarda i lotti da 110426 a 200426 di uova fresche – categoria A a marchio San Pietro – Salis Antonella prodotte nello stabilimento di Villacidro, località Is Guardias.

Le uova interessate dal richiamo sono vendute in casse da 180 e 120 uova, cartelle da 30 e confezioni da 6 uova. Le data di scadenza vanno dal 11/04/2026 al 20/04/2026.

Ministero della Salute

Perché sono state richiamate le uova San Pietro – Salis Antonella

La decisione di richiamare alcuni lotti di uova fresche San Pietro – Salis Antonella è stata presa “a scopo cautelativo per potenziale rischio di salmonella“.

L’avviso ai consumatori è quello di “non consumare il prodotto (uova categoria A con misure M, L, XL e XXL) con stampigliatura 3IT092CA019 e di restituirlo presso il punto vendita”.

Cos’è la salmonella e sintomi e rischi della salmonellosi

La salmonella, come spiegato dall’Istituto Superiore della Sanità, è l’agente batterico più comunemente isolato nei casi di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche.

La gravità dei sintomi della salmonellosi (l’infezione causata da batteri del genere Salmonella) varia da semplici disturbi del tratto gastrointestinale (come febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) a forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni focali a carico, per esempio, di ossa e meningi) che si manifestano soprattutto in soggetti fragili (come anziani, bambini e soggetti con deficit a carico del sistema immunitario).

I sintomi possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati (più comunemente si manifestano nell’arco di 12-36 ore) e si protraggono per 4-7 giorni.

In genere la malattia ha un decorso benigno e non richiede ospedalizzazione, ma l’infezione può talvolta aggravarsi fino a rendere necessario il ricovero. Le salmonellosi nell’uomo possono anche causare lo stato di portatore asintomatico.

L’infezione da salmonella si trasmette per via oro-fecale, tramite l’ingestione di cibi o bevande contaminate oppure per contatto, attraverso la manipolazione di oggetti o piccoli animali in cui siano presenti le salmonelle.

I principali veicoli di trasmissione sono:

alimenti

acqua contaminata

piccoli animali domestici.