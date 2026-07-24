Richiamo di uova Selex e Aia dai supermercati per salmonella, fanno tutte parte dello stesso lotto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alcune confezioni di uova a marchio Selex e Aia, che fanno tutte parte dello stesso lotto, sono state oggetto di un richiamo dai supermercati per rischio microbiologico salmonella enteritidis. L’avvertenza è quello di riportare il prodotto al punto vendita per la sostituzione.

Quali sono le uova richiamate dai supermercati

L’avviso di richiamo porta la data di giovedì 23 luglio 2026.

Le uova interessate sono le uova fresche da allevamento all’aperto x6 Selex vendute nella confezione da 6 pari a 330 grammi, le uova AIA APERTO 330G 16CF X6 vendute nella confezione da 6 da 330 grammi e le uova AIA APERTO 220G 24CF X4 vendute nella confezione da 4 da 240 grammi.

Ministero della Salute

Il nome del produttore è Agricola Tre Valli Soc.Coop.

Il singolo lotto di produzione coinvolto è identificabile con il codice ISTAT 1IT040VR006. La data di scadenza è 04/08/2026. Le informazioni sono riportate sul guscio delle uova.

Il motivo del richiamo e l’avvertenza per i consumatori

Il motivo del richiamo delle uova dai supermercati è: rischio microbiologico salmonella enteritidis.

L’avvertenza è quella di riportare il prodotto al punto vendita affinché possa essere sostituito.

Cos’è la salmonella e i rischi

La salmonella, come spiegato dall’Istituto Superiore di Sanità, è l’agente batterico più comunemente isolato nei casi di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche.

È presente in natura con oltre 2000 varianti ma i ceppi più frequentemente diffusi nell’uomo e nelle specie animali, in particolare in quelle allevate per la catena alimentare, sono S. enteritidis (è il caso delle uova oggetto del richiamo) e S. typhimurium.

La gravità dei sintomi varia da semplici disturbi del tratto gastrointestinale (come febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) a forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni focali a carico, per esempio, delle ossa e delle meningi), che si verificano soprattutto in soggetti fragili (gli anziani, i bambini e i soggetti con deficit a carico del sistema immunitario).

I sintomi possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati (più comunemente si manifestano tra le 12 e le 36 ore) e si protraggono per 4-7 giorni.

Nella maggior parte dei casi la malattia ha decorso benigno e non richiede l’ospedalizzazione. Talvolta, però, l’infezione può aggravarsi fino a rendere necessario il ricovero. Le salmonellosi nell’uomo possono anche causare lo stato di portatore asintomatico.