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Richiamo di vitello tonnato Portami Via dai supermercati Eurospin per Listeria, coinvolto il lotto L260/26

Richiamo per il vitello tonnato Eurospin "Portami Via" per Listeria: il lotto L260/26 quello interessato. I rischi per la salute e le precauzioni

Aggiornato: 3 min di lettura

GABRIELE-SILVESTRI

Gabriele Silvestri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Richiamo per il vitello tonnato “Portami Via” da 180 grammi, commercializzato da Eurospin, per la presenza di Listeria monocytogenes. Il provvedimento riguarda il lotto L260/26, con scadenza 13 ottobre 2026. I consumatori sono invitati a non mangiarlo e a eliminarlo, oppure a restituirlo al punto vendita, ottenendo un rimborso.

Listeria, vitello tonnato Eurospin Portami Via oggetto di richiamo

Il provvedimento, datato 9 ottobre 2026, riguarda il vitello tonnato a marchio “Portami Via“, commercializzato da Eurospin Italia S.p.A.

È stato disposto per la presenza di Listeria monocytogenes, il batterio responsabile della listeriosi, un’infezione che può provocare conseguenze anche gravi, soprattutto nelle persone più vulnerabili.

richiamo vitello tonnato Portami Via Eurospin Listeria lotto rischiMinistero della Salute

Il lotto e i dati da controllare

Per verificare se il prodotto acquistato rientra nel richiamo, è importante confrontare le informazioni riportate sulla confezione con quelle contenute nell’avviso ufficiale.

Il lotto coinvolto è quello contrassegnato dall’identificativo L260/26, mentre la data di scadenza indicata è il 13 ottobre 2026. Il produttore è A.M.M.53 Srl, con stabilimento situato in via Gioberti 36, a Spresiano, in provincia di Treviso. Il marchio di identificazione dello stabilimento riportato nel modulo è IT M2V1X UE.

Il richiamo è stato formalizzato il 9 ottobre 2026. La scadenza del prodotto, fissata al 13 ottobre, rende particolarmente importante verificare tempestivamente le confezioni eventualmente acquistate e ancora conservate in frigorifero.

Listeria, cosa devono fare i consumatori

Le indicazioni sono chiare: il vitello tonnato appartenente al lotto segnalato non deve essere consumato. Chi ha acquistato una confezione interessata dal richiamo deve eliminarla oppure riportarla al punto vendita. È importante non assaggiare il prodotto per verificarne la sicurezza: la presenza di Listeria monocytogenes non può essere esclusa attraverso il semplice esame dell’aspetto, dell’odore o del sapore dell’alimento.

Il problema riguarda anche i prodotti conservati in frigorifero. Come ricorda il Ministero della Salute, infatti, questo batterio è in grado di sopravvivere e moltiplicarsi anche a basse temperature. La refrigerazione, pertanto, non garantisce da sola l’eliminazione del rischio.

Chi avesse già consumato il prodotto e manifestasse sintomi sospetti dovrebbe rivolgersi al proprio medico, segnalando il consumo dell’alimento richiamato. È particolarmente importante prestare attenzione alle persone appartenenti alle categorie più esposte alle complicazioni della listeriosi, come donne in gravidanza, anziani e soggetti immunodepressi.

Listeria monocytogenes: perché è pericolosa

Il batterio è presente nell’ambiente, nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione. Può contaminare diversi alimenti durante le fasi di produzione, lavorazione, conservazione e manipolazione. Tra i prodotti maggiormente associati al rischio figurano gli alimenti pronti al consumo, come carni cotte e affettati, pesce affumicato, formaggi molli e alcuni vegetali preconfezionati.

L’infezione alimentare provocata da questo batterio si chiama listeriosi. Negli adulti sani può manifestarsi senza sintomi oppure causare disturbi gastrointestinali e febbre. Nelle persone più fragili, invece, può evolvere in forme invasive, con complicazioni anche gravi.

Per ridurre il rischio è importante rispettare le indicazioni di conservazione degli alimenti, mantenere puliti frigorifero e utensili, lavarsi accuratamente le mani e separare i cibi crudi da quelli pronti al consu

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