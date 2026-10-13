Richiamo di vitello tonnato Portami Via dai supermercati Eurospin per Listeria, coinvolto il lotto L260/26

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Richiamo per il vitello tonnato “Portami Via” da 180 grammi, commercializzato da Eurospin, per la presenza di Listeria monocytogenes. Il provvedimento riguarda il lotto L260/26, con scadenza 13 ottobre 2026. I consumatori sono invitati a non mangiarlo e a eliminarlo, oppure a restituirlo al punto vendita, ottenendo un rimborso.

Listeria, vitello tonnato Eurospin Portami Via oggetto di richiamo

Il provvedimento, datato 9 ottobre 2026, riguarda il vitello tonnato a marchio “Portami Via“, commercializzato da Eurospin Italia S.p.A.

È stato disposto per la presenza di Listeria monocytogenes, il batterio responsabile della listeriosi, un’infezione che può provocare conseguenze anche gravi, soprattutto nelle persone più vulnerabili.

Ministero della Salute

Il lotto e i dati da controllare

Per verificare se il prodotto acquistato rientra nel richiamo, è importante confrontare le informazioni riportate sulla confezione con quelle contenute nell’avviso ufficiale.

Il lotto coinvolto è quello contrassegnato dall’identificativo L260/26, mentre la data di scadenza indicata è il 13 ottobre 2026. Il produttore è A.M.M.53 Srl, con stabilimento situato in via Gioberti 36, a Spresiano, in provincia di Treviso. Il marchio di identificazione dello stabilimento riportato nel modulo è IT M2V1X UE.

Il richiamo è stato formalizzato il 9 ottobre 2026. La scadenza del prodotto, fissata al 13 ottobre, rende particolarmente importante verificare tempestivamente le confezioni eventualmente acquistate e ancora conservate in frigorifero.

Listeria, cosa devono fare i consumatori

Le indicazioni sono chiare: il vitello tonnato appartenente al lotto segnalato non deve essere consumato. Chi ha acquistato una confezione interessata dal richiamo deve eliminarla oppure riportarla al punto vendita. È importante non assaggiare il prodotto per verificarne la sicurezza: la presenza di Listeria monocytogenes non può essere esclusa attraverso il semplice esame dell’aspetto, dell’odore o del sapore dell’alimento.

Il problema riguarda anche i prodotti conservati in frigorifero. Come ricorda il Ministero della Salute, infatti, questo batterio è in grado di sopravvivere e moltiplicarsi anche a basse temperature. La refrigerazione, pertanto, non garantisce da sola l’eliminazione del rischio.

Chi avesse già consumato il prodotto e manifestasse sintomi sospetti dovrebbe rivolgersi al proprio medico, segnalando il consumo dell’alimento richiamato. È particolarmente importante prestare attenzione alle persone appartenenti alle categorie più esposte alle complicazioni della listeriosi, come donne in gravidanza, anziani e soggetti immunodepressi.

Listeria monocytogenes: perché è pericolosa

Il batterio è presente nell’ambiente, nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione. Può contaminare diversi alimenti durante le fasi di produzione, lavorazione, conservazione e manipolazione. Tra i prodotti maggiormente associati al rischio figurano gli alimenti pronti al consumo, come carni cotte e affettati, pesce affumicato, formaggi molli e alcuni vegetali preconfezionati.

L’infezione alimentare provocata da questo batterio si chiama listeriosi. Negli adulti sani può manifestarsi senza sintomi oppure causare disturbi gastrointestinali e febbre. Nelle persone più fragili, invece, può evolvere in forme invasive, con complicazioni anche gravi.

Per ridurre il rischio è importante rispettare le indicazioni di conservazione degli alimenti, mantenere puliti frigorifero e utensili, lavarsi accuratamente le mani e separare i cibi crudi da quelli pronti al consu