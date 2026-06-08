Richiamo di wurstel Suillo da parte di Fiorucci, allergeni non dichiarati sull'etichetta: coinvolto un lotto

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Il ministero della Salute ha reso noto un nuovo richiamo alimentare, che riguarda stavolta un lotto di wurstel Suillo Fiorucci. Il motivo del provvedimento è legato alla presenza di allergeni non dichiarati sull’etichetta. L’avvertenza per i consumatori è quella di riconsegnare il prodotto al punto vendita in cui è stato acquistato.

Qual è il lotto di wurstel Suillo di Fiorucci oggetto del richiamo

Il ministero della Salute ha diffuso un nuovo comunicato datato 5 giugno 2026 in cui ha reso noto che il lotto 160926LM di wurstel Suillo a marchio Cesare Fiorucci S.p.A. è stato richiamato perché è stata rilevata la “presenza di allergene CASEINE non dichiarate in etichetta in un campione del lotto indicato”.

Il nome del produttore è Salumificio Scarlino Srl e la sede dello stabilimento è Ugento, in provincia di Lecce.

Ministero della Salute

Il prodotto interessato dal richiamo è venduto nella confezione da 250 grammi. La data di scadenza (o termine minimo di conversazione) è: 16/9/2026.

L’avvertenza del ministero della Salute per i consumatori

Nella nota diramata dal ministero della Salute è presente una doppia avvertenza: richiamare il prodotto dai punti vendita in cui è stato distribuito e (per i consumatori) riconsegnare il prodotto presso il punto vendita in cui è stato acquistato.

Cosa sono gli allergeni alimentari

Come spiegato dall’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, le allergie alimentari sono dovute alla reazione del sistema immunitario a determinati alimenti. L’unico modo per gestirle è evitare gli alimenti problematici. A tal proposito, la legislazione europea assicura che sulle confezioni dei prodotti alimentari vengano riportate indicazioni relative agli allergeni.

Le reazioni allergiche possono essere scatenate anche da una minima quantità dell’ingrediente alimentare a cui si è sensibili. I sintomi possono risultare lievi (prurito o eruzione cutanea), ma in alcuni casi possono aggravarsi (vomito, diarrea, respiro affannoso e, in casi estremi, shock anafilattico).

Le allergie più comuni sono quelle che riguardano la frutta a guscio, i crostacei e alcuni frutti.

Nell’Unione Europea ci sono 14 allergeni alimentari che devono essere indicati se utilizzati come ingredienti negli alimenti:

cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena;

crostacei, ad esempio granchi, gamberi, astici;

uova;

pesce;

arachidi;

semi di soia;

latte;

frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia/di Queensland;

sedano;

senape;

semi di sesamo;

anidride solforosa e solfiti utilizzati come conservanti (in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l in termini di anidride solforosa totale);

lupini;

molluschi, ad esempio mitili, ostriche, calamari, lumache.