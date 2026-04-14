Richiamo salame nostrano La Vecje per presenza di Listeria, un lotto coinvolto: i rischi per la salute

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Con una nota sul proprio sito il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo del salame nostrano prodotto da La Vecje Salumerie per possibile presenza di Listeria Monocytognes. Nel caso in cui sia stato acquistato il prodotto dell’unico lotto coinvolto, quest’ultimo non va consumato e riconsegnato al punto vendita dove è stato acquistato.

Il lotto interessato dal richiamo del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha emesso una nota di richiamo per avvertire sui possibili rischi riguardanti il salame nostrano di La Vecje Salumerie. Infatti, dopo alcuni controlli, pare essere emerso il rischio di contaminazione da Listeria Monocytognes.

Per arginare i problemi conseguenti all’assunzione di cibo infetto dal batterio, il Ministero ha segnalato la necessità di evitare il consumo del prodotto fornendo indicazioni sul lotto interessato dal richiamo.

Ministero della Salute

Si tratta infatti del salame nostrano La Vecje Salumerie di circa 800 grammi e con lotto di produzione L6CCTD.

Inoltre, fa sapere il Ministero, il marchio di identificazione del produttore è il UE IT 1499 L, con lo stabilimento che ha sede in Via Strada Vecchia per Rivignano 9/11, a Teor in provincia di Udine.

Cosa fare col salame nostrano La Vecje

Come reso noto dal Ministero della Salute attraverso la nota di richiamo comparsa sul sito, il salame nostrano oggetto dell’allerta non deve essere consumato.

Il dicastero di viale Giorgio Ribotta, tra l’altro, consiglia di riconsegnare il prodotto al rivenditore o al produttore stesso.

Listeria, cos’è e quali sono i rischi per l’uomo

Alla base del richiamo c’è la possibile contaminazione da Listeria Monocytognes, un batterio che è molto diffuso nell’ambiente ed è in grado di resistere anche alle basse temperature.

Si può trovare in un’ampia varietà di cibi crudi, come carni non ben cotte e verdure crude, prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato. Il rischio conseguente è l’infezione da listeriosi.

Quest’ultima può colpire principalmente soggetti fragili come donne incinte, anziani, neonati e persone immunodepresse, che potrebbero sviluppare una forma grave della malattia.

Di base il consiglio è quello di consumare i cibi dopo la cottura, visto che il batterio non sopravvive alle temperature elevate. Ma anche e soprattutto cercare di tenere i prodotti separati da altri cibi durante le fasi di preparazione, perché il batterio può comunque contaminare cibi già cotti.

Nel caso del salame nostrano, però, il consiglio è quello di non consumare il prodotto.

Gli alimenti a rischio sono diversi, tra cui:

latte;

verdura;

formaggi molli;

carni poco cotte;

insaccati poco stagionati.

I sintomi dell’infezione da listeria sono generalmente simili a quelli di altre gastroenteriti infettive come:

febbre;

nausea;

diarrea;

dolori muscolari