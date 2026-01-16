Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una cittadina albanese è stata arrestata presso l’Ufficio Immigrazione dopo che, durante il ritiro del permesso di soggiorno, le è stato contestato il possesso di un passaporto falso a Rimini. L’episodio si è verificato l’11 dicembre 2025, quando la donna si è presentata agli sportelli per completare la procedura. L’arresto è stato eseguito dopo che il documento è stato riconosciuto come contraffatto e, in seguito a ulteriori accertamenti, la donna è stata anche denunciata per ricettazione poiché il passaporto risultava rubato in Albania nel 2024.

All’ufficio immigrazione con passaporto falso

L’episodio si è verificato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini, dove una cittadina albanese si è recata per ritirare il proprio permesso di soggiorno.

Durante la procedura il personale ha richiesto alla donna di esibire un documento di identità valido, come previsto dalle normative vigenti.

Il controllo del documento e la scoperta del falso

Nel corso delle verifiche di routine un giovane agente dell’Ufficio Immigrazione ha notato alcune anomalie nel passaporto presentato dalla donna.

Il sospetto è stato immediatamente condiviso con il personale specializzato nel falso documentale, in servizio presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera dell’Aeroporto. Gli esperti hanno confermato che il documento era effettivamente contraffatto, facendo scattare le procedure previste in questi casi.

L’arresto e le accuse

Alla luce delle evidenze raccolte l’Ufficio Immigrazione ha proceduto all’arresto della cittadina albanese per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Si tratta di un illecito particolarmente grave che prevede pene severe. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare sul nascere un tentativo di ottenere un titolo di soggiorno attraverso l’utilizzo di documenti non autentici.

Gli approfondimenti e la collaborazione internazionale

Successivamente all’arresto sono stati avviati ulteriori accertamenti in collaborazione con le Autorità albanesi. Grazie a questo lavoro congiunto è emerso che il passaporto utilizzato dalla donna era stato rubato in Albania nel 2024.

Questo elemento ha aggravato la posizione della cittadina straniera, che è stata anche denunciata per ricettazione, ovvero per aver detenuto e utilizzato un documento provento di furto.

Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per verificare se la cittadina albanese abbia agito da sola o con la complicità di altri soggetti. L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso i tentativi di eludere la normativa sull’immigrazione attraverso l’utilizzo di documenti falsi o rubati.

IPA