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Eseguito un arresto presso l’Ospedale San Gerardo a Monza, dove un uomo di 48 anni è stato fermato dopo aver minacciato il personale e danneggiato la struttura sanitaria. L’episodio si è verificato nella mattina del 13 luglio 2026, quando l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha richiesto con insistenza la propria cartella clinica, passando poi a comportamenti violenti e minacciosi. L’arresto è stato convalidato il giorno seguente e per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Gerardo di Monza, dove i dipendenti hanno contattato la Centrale Operativa per segnalare la presenza di un uomo in forte stato di agitazione. L’uomo, che si trovava all’interno dell’ufficio Cartelle Cliniche, aveva già iniziato a danneggiare il locale e a minacciare le persone presenti utilizzando una panchina di ferro come arma improvvisata.

Gli agenti della Squadra Volante sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno individuato l’uomo, ancora in preda all’agitazione. Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, il soggetto aveva richiesto con insistenza la consegna immediata della propria cartella clinica. Al rifiuto o al ritardo nella consegna, ha reagito con atti di danneggiamento: ha lanciato un monitor di computer, ha strappato e scaraventato il POS per i pagamenti elettronici e, impugnando una panchina della sala d’attesa, ha danneggiato la porta blindata d’ingresso dell’ufficio.

Resistenza e lesioni agli agenti

Nonostante la presenza degli operatori della Polizia di Stato, l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile e non collaborativo. Ha tentato più volte di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza agli agenti impegnati nella messa in sicurezza dell’area e delle persone presenti. Durante le fasi concitate dell’intervento, uno dei poliziotti è rimasto ferito, riportando lesioni personali a causa dell’aggressività dell’uomo.

L’identificazione e l’arresto

L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura di Monza e della Brianza, dove è stato sottoposto agli accertamenti foto-dattiloscopici. È emerso che si tratta di un cittadino italiano di 48 anni, recentemente uscito dal carcere per reati violenti analoghi e già gravato da numerose condanne. Al termine delle procedure, è stato tratto in arresto per danneggiamento di beni esistenti in strutture sanitarie, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio.

Una volta trasferito nelle camere di sicurezza della Questura, l’uomo ha continuato a manifestare comportamenti aggressivi. Ha infatti danneggiato ulteriormente gli arredi presenti e ha distrutto la porta del bagno, proseguendo nella sua condotta violenta anche dopo l’arresto.

L’udienza di convalida e la custodia cautelare

Nella mattinata del 14 luglio 2026, l’arrestato è stato presentato al Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Monza per la convalida dell’arresto e lo svolgimento del giudizio direttissimo. All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e la pericolosità sociale dell’indagato.

IPA