Eseguito un fermo per rapina aggravata a Latina. Un cittadino algerino, classe 1994, è stato individuato e sottoposto a fermo poiché gravemente indiziato di aver aggredito e derubato un tabaccaio nei giorni scorsi. L’uomo, privo di documenti e senza domicilio stabile, è stato rintracciato nel pomeriggio dagli agenti della Squadra Mobile e condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio dopo la denuncia presentata dalla vittima, un tabaccaio di Latina. L’uomo ha riferito di essere stato sorpreso nel parcheggio privato della propria abitazione da due individui travisati. I malviventi, dopo averlo minacciato con un cacciavite e colpito con spray urticante, lo hanno aggredito con particolare violenza, sottraendogli circa 5.000 euro in contanti e il telefono cellulare.

L’analisi dei filmati e i rilievi tecnici

Le indagini si sono sviluppate attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e accurati rilievi tecnici eseguiti dalla Polizia Scientifica. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire le fasi preparatorie e successive alla rapina, concentrandosi su un soggetto che, poco prima dei fatti, aveva effettuato un sopralluogo all’interno dell’esercizio commerciale. Successivamente, lo stesso individuo è stato ripreso mentre si allontanava con un complice.

La traccia papillare e l’identificazione

Determinante per l’identificazione del presunto responsabile è stato il lavoro della Polizia Scientifica. Sul luogo del delitto è stata rinvenuta una traccia papillare proprio nel punto in cui i malviventi si erano nascosti prima dell’aggressione. La comparazione nei sistemi AFIS ha permesso di stabilire la compatibilità della traccia con quella del fermato.

Ulteriori riscontri e il fermo

Ulteriori elementi hanno rafforzato il quadro indiziario: la corrispondenza di alcuni dettagli dell’abbigliamento e di un anello distintivo ripresi nei filmati, oltre alla verifica che l’aggressore aveva effettuato un sopralluogo nella tabaccheria pochi minuti prima dell’aggressione. Il soggetto, già richiedente protezione internazionale, è stato rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata.

L’arresto e la situazione giudiziaria

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Latina, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la successiva convalida.

IPA