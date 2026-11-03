Richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, la previsione di Carmelo Abbate: "Temo arriverà la condanna"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusato di aver ucciso da solo Chiara Poggi con crudeltà e motivi abietti. A commentare la notizia in tv Carmelo Abbate, che prevede un dibattimento durissimo per la difesa. Il nodo, secondo il giornalista, sarà l’impronta 33: se resterà in piedi come prova scientifica, a suo avviso Sempio potrebbe essere condannato per il delitto di Garlasco.

Andrea Sempio sarà condannato?

La Procura di Pavia non ha avuto tentennamenti: nella nota di martedì 3 novembre, è arrivata la conferma della richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, 38 anni. Sul caso è intervenuto a “Quarto Grado” Carmelo Abbate, in veste di opinionista della trasmissione, che ha messo in luce, secondo la sua lettura, quanto sarà impervia la strada della difesa.

Nella richiesta firmata dal procuratore capo Fabio Napoleone, i magistrati dicono di aver tenuto conto anche degli ultimi atti depositati dai legali dell’indagato. All’imputazione di omicidio si aggiungono due aggravanti, ovvero la crudeltà, legata al numero e alla criticità delle ferite (si parla di almeno dodici lesioni tra cranio e volto), e i motivi abietti, cioè un odio che sarebbe nato dal rifiuto, da parte della ragazza, di avances sessuali.

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Per l’accusa Sempio avrebbe agito da solo. Fino alla scorsa primavera, era indagato in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, prima che la Procura cambiasse ipotesi. Stasi, l’ex fidanzato di Chiara, sta scontando attualmente una condanna definitiva a 16 anni. Toccherà al gup, adesso, stabilire se mandare Sempio a giudizio.

L’avvocato Liborio Cataliotti, che con la collega Angela Taccia assiste l’indagato, ha definito l’impostazione accusatoria “non rosea” ma prevedibile, e ha fatto notare che reato e aggravanti ricalcano l’avviso di conclusione delle indagini. Sempio ha ribadito di essere pronto ad affrontare l’udienza davanti al gup e che la sua innocenza verrà dimostrata.

Cosa ha detto Carmelo Abbate

Secondo Carmelo Abbate la partita si giocherà sul piano scientifico. “Un processo che sarà difficilissimo per l’avvocato Cataliotti, non lo invidio, penso e temo che possa portare alla condanna di Andrea Sempio” ha affermato. “Se al processo reggerà la prova scientifica impronta 33, cioè l’impronta sul muro delle scale che portano alla cantina dove è stato ritrovato il corpo della povera Chiara, se quella prova scientifica reggerà, diventerà a tutti gli effetti prova del giudice e non di chi lo accusa, io penso che Sempio a quel punto andrà verso una condanna”.

Su quell’impronta palmare, rilevata nel 2007 con la ninidrina e all’epoca ritenuta inutilizzabile, i consulenti della Procura hanno individuato quindici punti di corrispondenza con la mano destra di Sempio. I periti della difesa e quelli della famiglia Poggi contestano invece che sia attribuibile a lui.