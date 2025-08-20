Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e sei autovetture sequestrate durante una vasta operazione dei Carabinieri che ha portato alla luce un sofisticato sistema di riciclaggio di veicoli rubati. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, si è svolta tra Lazio, Campania e Calabria e ha visto coinvolto un 35 enne italiano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Roma.

Le origini dell’indagine: un controllo stradale a Roma

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nel febbraio 2023 durante un ordinario controllo stradale effettuato dai militari della Stazione di Roma Divino Amore. In quell’occasione, i Carabinieri hanno fermato un’Alfa Romeo Stelvio a noleggio, immatricolata in Francia e con targhe francesi, a bordo della quale viaggiava un cittadino italiano. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che il veicolo era stato oggetto di furto in Campania nel giugno 2022. Le targhe, anch’esse francesi, sono risultate rubate a Marsiglia e originariamente appartenenti a una Fiat 500. Inoltre, il telaio dell’auto era stato alterato con un adesivo riportante un numero di telaio diverso da quello originale, nel tentativo di nascondere la reale identità del veicolo.

Un sistema articolato di riciclaggio: come funzionava

L’attività investigativa, sviluppata tra Lazio, Campania e Calabria, ha permesso di ricostruire un complesso meccanismo di riciclaggio di veicoli rubati. Gli indagati, titolari di una società di noleggio auto, avrebbero acquistato veicoli provento di furto per poi nazionalizzarli e reimmatricolarli. Il processo prevedeva la collaborazione di un amministratore di pratiche auto, che a sua volta delegava le operazioni a un’altra agenzia specializzata. Quest’ultima intestava i veicoli riciclati a ignari titolari di società, rendendo difficile risalire ai veri responsabili.

Le auto sequestrate e restituite

Le indagini hanno consentito di individuare e sequestrare sei autovetture rubate, tra cui tre Alfa Romeo Stelvio, una Smart Fortwo, una Fiat Panda e una Fiat 500 X. Tutti i veicoli erano stati sottratti tra le province di Napoli, Salerno e Benevento e successivamente reimmessi in circolazione nella Capitale. Dopo il sequestro, le auto sono state restituite ai legittimi proprietari, chiudendo così il cerchio su una parte importante dell’inchiesta.

L’arresto del 35enne e le misure cautelari

A seguito di approfonditi accertamenti, il Giudice per le Indagini Preliminari di Roma, su richiesta del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 35 enne di Boscotrecase, ritenuto gravemente indiziato delle operazioni di riciclaggio di veicoli rubati. Dopo la notifica del provvedimento, i Carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore hanno accompagnato l’indagato presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.

Il rispetto dei diritti dell’indagato

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, si sottolinea che il comunicato è stato redatto nel rispetto dei diritti dell’indagato, da considerarsi presunto innocente fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. L’attuale fase del procedimento è ancora in corso e le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti.

Un fenomeno diffuso: il riciclaggio di veicoli rubati

Il caso emerso a Roma mette in luce un fenomeno criminale diffuso su scala nazionale e internazionale: il riciclaggio di veicoli rubati. Le indagini hanno evidenziato come le organizzazioni criminali siano in grado di sfruttare le falle nei sistemi di immatricolazione e nazionalizzazione dei veicoli, avvalendosi della complicità di operatori del settore e di documentazione falsificata. Il fine ultimo è quello di reimmettere sul mercato auto rubate, spesso a danno di ignari acquirenti o società intestatarie.

La collaborazione tra le Procure e le forze dell’ordine

L’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, dimostra l’efficacia della collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine e la magistratura. Solo grazie a un lavoro sinergico e a indagini approfondite è stato possibile smantellare un sistema così ramificato e restituire i veicoli ai legittimi proprietari.

Le tappe dell’inchiesta

L’inchiesta ha preso il via nel febbraio 2023 con il sequestro dell’Alfa Romeo Stelvio a Roma e si è sviluppata nei mesi successivi attraverso accertamenti tecnici, analisi documentali e attività di osservazione. Gli investigatori hanno ricostruito i passaggi dei veicoli, individuando i soggetti coinvolti e le modalità di alterazione dei dati identificativi. Il coinvolgimento di agenzie di pratiche auto e la falsificazione dei documenti hanno rappresentato elementi chiave per il successo delle attività criminali, ma anche per la loro individuazione da parte delle forze dell’ordine.

Le province coinvolte e il ruolo delle società di noleggio

Le province di Napoli, Salerno e Benevento sono state teatro dei furti dei veicoli, mentre la Capitale è divenuta il punto di arrivo e di reimmissione delle auto nel mercato. Le società di noleggio, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero avuto un ruolo centrale nell’acquisizione e nella gestione dei veicoli rubati, sfruttando la fiducia degli ignari intestatari e la complicità di operatori del settore.

Le reazioni delle autorità

Le autorità hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza della prevenzione e della repressione dei reati legati al riciclaggio e al furto di veicoli. L’operazione rappresenta un segnale forte contro le organizzazioni criminali che operano nel settore e un monito per chi tenta di aggirare la legge attraverso sistemi fraudolenti.

Conclusioni e sviluppi futuri

L’arresto del 35 enne di Boscotrecase e il sequestro delle sei autovetture rappresentano solo una parte di un fenomeno più ampio e complesso. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri soggetti coinvolti e per approfondire i legami tra le diverse realtà criminali attive sul territorio. Nel frattempo, le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare attenzione nell’acquisto di veicoli usati e a segnalare eventuali anomalie alle autorità competenti.

